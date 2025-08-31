El lobo mata a tres ovejas y ahuyenta a kilómetros a otras 600 en El Cubo

El paso del lobo ahuyentó a toda una explotación compuesta por 600 cabezas de ovino y caprino en extensivo, la única gaandería de este tipo en activo en El Cubo de Tierra del Vino. "Imagínate el susto cuando mi padre acudió y no vio más de 30 o 40".

El resto se disgregó hasta en cuatro grupos, algunas de ellas localizadas a 5 kilómetros de distancia del punto del ataque. Otras corrieron peor suerte entre las fauces del cánido o, incluso, atropelladas al invadir la Nacional 630 fruto del pánico.

La que habla es Patricia, una de las hijas del matrimonio Isidro Pérez que en la noche del pasado jueves sufrió el segundo ataque de lobos en lo que va de año. El balance: cinco bajas, tres de ellas tras este último paso del cánido o cánidos, matiza, porque "esto no puede haber sido fruto de un ejemplar aislado".

La rutina matutina de Juan Isidro Sánchez se vio alterada en la mañana del pasado viernes cuando avistó por el suelo las cañizas que cercan la parcela en la que esa noche descansaba su explotación. Días antes, ya habían sido alertados de la presencia de tres ejemplares de lobo por la zona.

Una de las ovejas atacadas por el lobo junto al arcén de la Nacional 630 en El Cubo. / Cedida

Con más del 93% de su cabaña desaparecida, la familia inició una búsqueda que se extendió por todo el término municipal: un grupo permaneció junto a la perra guardiana, mientras que el segundo se localizó a un kilómetro de distancia y el tercero llegó a desplazarse hasta la dehesa del Cubeto en la raya con Peleas, situadq a 5 kilómetros. El último grupo fue avistado ya de regreso "en la otra punta del pueblo".

La presencia del cánido llegó a provocar que una de las ovejas invadiera la carretera al paso de un vehículo. Otra yacía muerta a escasa distancia del arcén. "Las ha estado persiguiendo", sentencia Patricia.

A la espera de que se personen los técnicos de Medio Ambiente, la familia desconoce el balance final dado que no han podido contabilizar el total de animales sin recuperar. Lo que sí aseguran es que las marcas del lobo "son evidentes", al tiempo que anticipan futuros daños en forma de abortos como consecuencia del estrés.

"El ejemplo es que cualquier día pasada la medianoche, cuando vas a dar una vuelta ya están echadas", pero este viernes –apenas 24 horas después del ataque– "permanecían todas levantadas". Un estado de alerta que pasa factura al rebaño aumentando el daño final.

