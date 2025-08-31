Los incendios de Zamora, en Informe Semanal de Televisión Española

Informe Semanal dedicó ayer su apertura a los incendios en Zamora. El programa más longevo de las televisiones europeas abordó de forma más pausada, con reflexión, contexto y análisis, la nueva ola de incendios que ha afectado a la provincia de Zamora durante este verano.

El espacio de Televisión Española presentado por Lara Siscar recordó los voraces incendios que arrasaron la sierra de la Culebra en 2022 y volvió a pisar la ceniza de una tierra castigada por el fuego para pulsar la opinión de sus habitantes. En el reportaje también aparecen voces de plataformas ciudadanas como la Coordinadora Rural de Zamora, representada por Chema Mezquita, u organismos como el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, personificado por su vicedecana Marta Corella, además de periodistas, pastores trashumantes, ganaderos, vecinos afectados, agentes medioambientales y profesionales del servicio de extinción de incendios.

"Aseguran que estos incendios y los que sufrieron hace tres años son consecuencia de décadas de abandono institucional que ponen en peligro su modo de vida", sintetizaba Lara Siscar al inicio de la emisión.

"La gente de los pueblos sobre estos temas tiene más experiencia que los que están en sus sillones", finalizaba diciendo José Antonio Andrés, vecino de Abejera que no dudó en coger la manguera para tratar de apagar el fuego de su casa.

En Directo

Quema de ensanche en el incendio de Porto / Cedida Prosiguen las labores de consolidación En el incendio de Porto continúan los trabajos de quema de ensanche para afianzar y consolidar la línea de control de la pista de La Barrosa que sale desde San Ciprián de Sanabria. El fuego técnico es realizado por un equipo formado por dos técnicos, nueve agentes medioambientales, un celador de medio ambiente, varias Romeos, ELIF, Charlies, UBA y Deltas de la Junta de CyL, apoyados por la UME y por medios aéreos.

El Cecopi-a de Castilla y León se disuelve El CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico), del que forma parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha disuelto como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en Castilla y León y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse. Este Centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León. Dentro de este CECOPI también han formado parte otros organismos de la Adminsitración General del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.

Acto de reconocimiento Este domingo está previsto un reconocimiento a todos los voluntarios y profesionales que han participado en las labores de extinción del incendio forestal que ha afectado a los pueblos de Sanabria. El acto se celebrará este domingo, día 31 de agosto, a las 12.00 horas en las instalaciones de Villalucerna, ubicadas en la localidad de Vigo de Sanabria. Puedes leer la noticia completa, aquí.

Tareas de extinción en la pista de la Barrosa, entre San Ciprián y La Baña. | CEDIDA El viento respeta las labores de extinción Los medios de extinción está trabajando en estos momentos en la zona del Cañón del Tera y la pista de la Barrosa que sube al pico Faeda en San Ciprián de Sanabria. La meteorología está ayudando en el trabajo de brigadas y medios. Por la tarde, ha habido rachas altas de viento, pero no han interferido en las labores de extinción. Por el momento no se prevén lluvias en los próximas horas en esta zona aunque el descenso de las temperaturas nocturnas y la humedad están favoreciendo las labores de extinción. Puedes leer la crónica de la jornada, aquí.