Los incendios de Zamora, en Informe Semanal de Televisión Española

El reportaje se hace eco de la opinión de vecinos y expertos tras un mes de agosto marcado por el fuego

Informe Semanal dedicó ayer su apertura a los incendios en Zamora. El programa más longevo de las televisiones europeas abordó de forma más pausada, con reflexión, contexto y análisis, la nueva ola de incendios que ha afectado a la provincia de Zamora durante este verano.

El espacio de Televisión Española presentado por Lara Siscar recordó los voraces incendios que arrasaron la sierra de la Culebra en 2022 y volvió a pisar la ceniza de una tierra castigada por el fuego para pulsar la opinión de sus habitantes. En el reportaje también aparecen voces de plataformas ciudadanas como la Coordinadora Rural de Zamora, representada por Chema Mezquita, u organismos como el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, personificado por su vicedecana Marta Corella, además de periodistas, pastores trashumantes, ganaderos, vecinos afectados, agentes medioambientales y profesionales del servicio de extinción de incendios.

"Aseguran que estos incendios y los que sufrieron hace tres años son consecuencia de décadas de abandono institucional que ponen en peligro su modo de vida", sintetizaba Lara Siscar al inicio de la emisión.

"La gente de los pueblos sobre estos temas tiene más experiencia que los que están en sus sillones", finalizaba diciendo José Antonio Andrés, vecino de Abejera que no dudó en coger la manguera para tratar de apagar el fuego de su casa.

Puedes volver a ver el programa, aquí.

