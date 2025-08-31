El incendio de Porto baja a nivel 0 tras 18 días de lucha incansable

Los avances anotados en las últimas jornadas en el incendio de Porto continúan dando sus frutos, ya con la rebaja oficial a nivel 0 en el Índice de Gravedad Potencial. La herramienta Inforcyl, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, actualizaba a última hora de la tarde la mejoría de un fuego que logró saltar la frontera leonesa hasta La Baña, foco que también ha mejorado su situación.

Las buenas condiciones meteorológicas se han mantenido durante el domingo, permitiendo al operativo continuar con los trabajos de quema de ensanche para afianzar y consolidar la línea de control de la pista de La Barrosa que sale desde San Ciprián de Sanabria.

El fuego técnico fue realizado por un equipo formado por dos técnicos, nueve agentes medioambientales, un celador de medio ambiente, varias Romeos, ELIF, Charlies, UBA y Deltas de la Junta de Castilla y León. Por su parte, la UME y medios aéreos prestaron un apoyo adicional por tierra y aire para asegurar la quema controlada.

El viento será clave para consolidar los trabajos ante la previsión de que en las próximas jornadas se puedan registrar vientos moderados que podrían alcanzar rachas de hasta 35-45 kilómetros por hora.

Quema de ensanche en el incendio de Porto / Cedida

El incendio declarado el 14 de agosto llegó a movilizar a 231 medios de los que tan solo se mantienen 23 en activo, incluyendo la presencia de un hidroavión, seis cuadrillas terrestres cinco autobombas y tres brigadas especializadas.

Castilla y León celebra su primera jornada libre de grandes incendios forestales, después de que el Cecopi acordara el sábado la rebaja del fuego del Fasgar y el resto de focos a nivel 0, lo que implica que no existe riego para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal. Con esta declaración, los fuegos ya pueden ser controlados por los medios de extinción previstos por el Plan INFOCAL de la comunidad autónoma.

De esta manera, se cierra un agosto "negro" con un balance inicial de más de 140.000 hectáreas arrasadas a nivel regional.

Suscríbete para seguir leyendo