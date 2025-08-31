Herido por el fuego el acebal de Porto, uno de los bosques más singulares de la provincia

La tarde del 15 de agosto un rayo impactó sobre una peña que apenas tenía matorral. Pero, sin barreras, con el monte hecho un bosque, sin enemigos que lo acecharan, el fuego avanzó como un obús por la sierra de Porto, y no respetó nada. Tampoco emblemáticos bosques de acebo, cuidados con mimo por el personal del Parque Natural; limpiándolos desde que eran pequeños, marcando los más vulnerables con una cinta visible para protegerlos cuando entraban las cuadrillas con la desbrozadora.

El acebal de Porto, herido

El incendio ha tirado por la borda todo el trabajo en dos de los acebales más singulares del valle del Bibey, en Porto de Sanabria. Las manchas de El Grañeiro y As Hermeadas. "Han sufrido un daño importante", confirma Hipólito Hernández, Agente Medioambiental del Parque Natural del Lado de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. Por fortuna quedan acebales intactos en el término de Porto, el Beseo y el Vidual.

"En las masas grandes el fuego ha entrado por los bordes y como están húmedos y no tienen matorral, se ha parado, pero aún así ha hecho destrozo". El golpe más dañino ha sido para los acebos más pequeños que estaban consiguiente unir los dos bosques y cuya regeneración natural prometía agrandar las hermosas manchas que crecen en el Parque Natural.

Manchas de acebos, especie arbórea protegida, dañadas por el fuego en Porto de Sanabria. | CEDIDAS / CEDIDAS

El fuego ha hecho daño en esta especie tan emblemática. Así como en el matorral y pasto la capacidad de regeneración es mucho más rápida, los ecosistemas boscosos son más complejos. "El acebo, aunque se queme brota de raíz, pero el crecimiento de la planta es muy lento. Para alcanzar una altura de 4 ó 5 metros pueden pasar 50 años" precisa el especialista.

El tiempo revelará la severidad del daño en estos bosques tan singulares y de gran valor ecológico. Pero hay una realidad incontestable. Pasarán años hasta poder contemplar los acebales con el esplendor que regalaban antes del 15 de agosto. "Volverán a brotar, habrá que ir limpiándolos poquito a poco y a esperar que no se quemen".

