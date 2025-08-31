Cerca de 200 personas asistieron a la presentación de proyecto Forgarero en Robleda, promovido por los ayuntamientos de Galende, Requejo y Robleda-Cervantes, con el cometido de realizar una gestión forestal sostenible, prevención de incendios y generación de empleo. El equipo técnico formado por Olga González Barroso y Diego Rodríguez Gutiérrez presentó las líneas principales del proyecto que supone "la primera vez que se agrupan 3 municipios para aprovechar sus recursos" sobre una superficie que suma 17.000 hectáreas.

La propuesta ha sido financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 166.000 euros, y el apoyo técnico de la empresa pública Somacyl y la Junta de Castilla y León, La Diputación Provincial, la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica y el grupo de acción local Adisac-La Voz. El primer paso es el estudio previo , seguido de un Plan de aprovechamiento y económico con ayuntamientos y propietarios que se sumen al proyecto y una campaña de comunicación.

Forgarero, una propuesta de gestión forestal sostenible del minifundio sanabrés

Con este proyecto se abre la opción de una gestión forestal en común de la propiedad minifundista de estos municipios con un plan de ordenación, que atraiga empresas locales, que fomente el empleo y revierta el éxodo rural. El plan permitirá cumplir la Ley de Montes que obliga a los propietarios a mantener sus fincas limpias. En este caso se contempla la limpieza de un perímetro de seguridad de unos 100 metros alrededor de los pueblos, para prevenir incendios y ante el avance de la masa forestal que se ha regenerado por el abandono de cultivos y pastizales.

En el municipio de Robleda-Cervantes hay más de 2.000 propietarios para una superficie de 3.500 hectáreas. Esa franja de seguridad permite estar preparados y hacer una labor de prevención en caso de incendio, que van a ser inevitables.

Los propietarios que voluntariamente se quieran adherir al proyecto presentarán una declaración responsable –en formato papel o digital- con las fincas que quieren incluir además de las observaciones, como aprovechamiento de leñas, plantaciones existentes de castaño, manantiales u otros aprovechamiento o casuística. Se trata también de incluir al sector ganadero, cazadores, turismo y vecinos de los pueblos, además de los propietarios públicos y privados. La cesión es solo de gestión –posiblemente a través de planes quinquenales- y en ningún caso de propiedad. Las opciones que se plantean de gestión son crear un banco de tierras, cooperativismo o asociación de propietarios.

En un año estará ultimado todo el proyecto, que tiene que estar finalizado el 31 de diciembre de 2026.

