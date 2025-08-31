Fiestas de las Victorias en Puebla de Sanabria: programa completo
Puebla de Sanabria trata de recuperar el ritmo de la normalidad tras un mes de agosto lastrado por los incendios y se prepara para sus fiestas de Las Victorias. Aunque eso sí, la celebración de sus tradicionales espectáculos de pirotecnia están pendientes de la pertinente autorización de la Junta de Castilla y León. Este es el programa inicial.
Viernes 29 de agosto
12:00 H. DISPARO DE POTENTES BOMBAS Y REPIQUES DE CAMPANAS anunciando el inicio del solemne novenario de Ntra. Sra. de la Virgen de las Victorias, que empezará el día 30 a las 20:00 h en la Iglesia Parroquial.
Después de las novenas podremos disfrutar de las siguientes actuaciones:
SÁBADO 30 AGOSTO - APLAZADA HASTA NUEVO AVISO LA GALA LÍRICA CON AINHOA ARTETA
DOMINGO 31 AGOSTO - DEMOSTRACIÓN DE CAMPANEROS
LUNES 01 SEPTIEMBRE - ACTUACIÓN THE GREEN TONES
MARTES 02 SEPTIEMBRE - LUIS ANTONIO PEDRAZA, “EN CLAVE FOLK”
MIÉRCOLES 03 SEPTIEMBRE - ACTUACIÓN DEL GRUPO BLEIZ
JUEVES 04 SEPTIEMBRE - GRAN CONCURSO DJ’S
Viernes 5 de septiembre
19:00 H. PASACALLES a cargo de ATRAPALLADA.
22:30 H. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Fuente de “El Pilón”. Inicio del recorrido del DESFILE TRADICIONAL, acompañados por la gran Charanga “Festicultores Troupe”, presididos por la Bandera de la Villa hasta la Plaza Mayor.
23:30 H. PREGÓN a cargo de los mayores de nuestro pueblo, dedicado a ellos y ellas.
A continuación, PRESENTACIÓN Y CORONACIÓN DEL REY Y REINA DE LAS FIESTAS así como de sus damas, seguido del tradicional chupinazo de inicio de fiestas. Continuación de fiestas con la Charanga “FESTICULTORES TROUPE”.
01:30 H. Actuación del grupo “TOP LIDER”.
04:30 H. Actuación de DJ.
¡¡¡CUIDADO CON LOS TOROS!!! Un toro donado por la peña TE BAJAS AL PILÓN.
Sábado 6 de septiembre
12:00 H. JUEGOS TRADICIONALES Y PINTACARAS PARA LOS PEQUES, ANIMACIÓN CHIPAS. Zona de la Chopera.
12:00 H. PASACALLES del Grupo de Gaiteros “LOS TOMILLICOS”.
17:00 H. JUEGOS DE LA BOLA LOCA. Zona calle Matadero hacia el Puntón.
19:00 H. TARDEO con la peña LAS KAXITO, tras veinte años de Victorias vividas, amenizado por el DJ Rubén Álvarez. Zona Arrabal.
21:00 H. VERBENA amenizada por la “ORQUESTA TAQUIKARDIA”.
¡¡¡ATENCIÓN MIURA INFANTIL!!!
23:50 H. XIV ENCIERRO DE TOROS DE FUEGO. A cargo del grupo “BULLS FIRE”. Comenzará en la Plaza del Arrabal y recorrerá las calles de la Villa por Costanilla, Cárcel y Plaza de Armas.
00:30 H. ENCIERRO DE TOROS DE FUEGO, por las calles Plaza De Armas, Rúa, San Bernardo hasta la Plaza Mayor para asistir al espectacular final. (Ya sabes, ropa vaquera o similar, la gorra y las gafas son IMPORTANTES)
01:00 H. GRAN VERBENA amenizada por la “ORQUESTA TAQUIKARDIA”.
03:15 H. CONTINUACIÓN DE LA VERBENA a cargo de “STRENOS ROCK BAND”.
¡¡¡Y CUIDADITO CON LOS TORITOS!!! Los dos toros previstos son donados por PEÑA LOS BASURILLAS. En honor a sus 20 VICTORIAS vividas.
Domingo 7 de septiembre
11:30 H. REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS Y LANZAMIENTO DE COHETES anunciando la salida de la Agrupación de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Charanga “Os Jalacticos”. Recorrerán las habituales calles de nuestra villa.
15:30 H. GRAN COMIDA POPULAR EN LA CHOPERA DE SAN FRANCISCO. Para 800 comensales. (Necesaria la presentación de Ticket.) Se realizará un Bingo después de la comida.
17:00 H. HINCHABLES EN LA CHOPERA, para disfrute de peques.
20:30 H. VERBENA a cargo del grupo por la “TIMANFAYA” hasta la cena.
¡¡¡CUIDADO CON EL TORO INFANTIL!!!
00:00 H. MAPING EN EL CASTILLO. Para verlo no hay mejor sitio que San Francisco.
00:30 H. GRAN VERBENA amenizada por el Grupo “VÉRTIGO REVOLUTION”.
04:30 H. ACTUACIÓN DJ.
¡¡¡AL LORO, HOY SI QUE VA DE MIURAS, ESPECIAL CUIDADO Y ES UN AVISO!!! Un toro donado por la peña BULL & BEER – (SLDA)
Lunes 8 de septiembre
10:30 H. PASACALLES a cargo de la BANDA DE MÚSICA MAESTRO LUPI de Benavente.
12:00 H. SOLEMNE MISA, Acto seguido Nuestra Señora de las Victorias recorrerá en PROCESIÓN las calles de la Villa en su recorrido habitual, acompañada de devotos y agasajada por gigantes y cabezudos, con la música de la Banda del Maestro Lupi. Para finalizar baile vermut.
20:30 H. Actuación del grupo “VINILO”.
DURANTE EL BAILE SE LIDIARÁ UN TORO CHUPETÍN, PARA PEQUES DE 0 A 6 AÑOS, Y DESPUÉS UN TORO INFANTIL.
00:00 H. COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia de Benavente.
00:30 H. GRAN VERBENA a cargo del grupo “AMERICA DE VIGO” y DJ Rubén.
¡¡¡Y LOS TOROS QUE NO FALTEN!!! Un toro donado por “MOMO” quinto de la comisión, en su recuerdo.
Martes 9 de septiembre
12:30 H. MISA DE ÓBITO, en honor a los difuntos de la Villa.
13:00 H. MAÑANEO a cargo de la Charanga “TAMEGA”.
17:00 H. CARRERA DE COJINETES, ¿quién ganará este año la competición? No te lo pierdas en la revuelta de Peporro.
19:30 H. GRAN CONCURSO DE TORTILLAS DE PATATA y después merienda.
20:30 H. MÚSICA AL ATARDECER con el “DUO EXPLOSIÓN” y otro toro infantil.
¡¡¡CUIDADO CON EL TORO INFANTIL!!!
00:00 H. VERBENA FINAL DE FIESTAS a cargo del grupo “LA ÚLTIMA”.
¡¡¡CUIDADO QUE AÚN QUEDAN TOROS EN EL TORIL!!! Un toro donado por la peña DE PERDIDOS AL VINO
ACABAREMOS CON EL PARTIDO DE FÚTBOL EN CALZONCILLOS Y BRAGAS Y MUCHOS COHETES.
NOTAS: Rogamos no utilizar petardos, tracas y bengalas durante el desarrollo de las fiestas. La Comisión de Fiestas, se reservará el derecho de modificar, alterar o suprimir cualquier acto programado sin previo aviso. Así mismo, no se hará responsable de los posibles daños ocasionados por los TOROS DE FUEGO y el ENCIERRO DE TOROS. Se recomienda proteger los escaparates, así como el uso de gorra, gafas y ropa vaquera o similares para los espectáculos pirotécnicos con TOROS DE FUEGO Y ENCIERRO DE TOROS.
Saluda del alcalde
Otro año más, la cuenta atrás ha terminado y esa magia única de nuestras fiestas de Las Victorias vuelve a envolvernos. Es el momento especial en el que nuestra querida Villa se llena de vida, con ese ambiente tan nuestro que tanto echamos de menos cuando termina. Para muchos, estas fiestas son mucho más que una celebración; son la vuelta a casa, el abrazo esperado con los que están lejos, el reencuentro con nuestra propia historia y con el sentir de nuestro pueblo. Son nuestras tradiciones vivas, el eco de tantas risas compartidas resonando en cada callejuela, el calor de los abrazos entre amigos y familiares, y el recuerdo entrañable de los que ya partieron para siempre. Cada rincón, cada piedra, cada baile, guarda un trocito de nosotros. Como cada 7 de septiembre desde 1848, las calles se animan con la inconfundible alegría de los Gigantes y Cabezudos. Con su rica historia, llena de idas y venidas, acompañan a la Virgen el día 8, deleitando a vecinos y visitantes, especialmente a los más pequeños. El corazón de estas fiestas viene de la mano de la Virgen de las Victorias, cuya devoción, desde 1852, es el pilar que nos une a todos. Cada 8 de septiembre, coincidiendo con el día de su Natividad, nos congregamos en la Iglesia del Azogue para honrarla y agradecer, un año más, su presencia y protección. Sin olvidarnos del día 9 en el cual se celebra la misa por el eterno descanso de nuestros difuntos. La emoción alcanza su punto álgido en las noches con la llegada de nuestros queridos Toros de Fuego. Desde su primera aparición en 1948, no han dejado de hacernos vibrar con su pirotecnia y de hacernos saltar al ritmo inconfundible de Van Halen. A esta explosión de adrenalina se suma el Encierro de Toros de Fuego, una actividad siempre hecha con el mejor de los cariños. Junto a estas, repartidas entre el 5 y el 9 de septiembre, el pregón, los fuegos artificiales, los cojinetes y muchas otras detalladas en este programa, todas ellas, completan unos días llenos de momentos únicos. Este año, al igual que siempre, levantaremos una copa por aquellos que nos precedieron, por quienes con tanto esfuerzo y cariño construyeron esta Puebla de la que hoy nos sentimos tan orgullosos. Su legado sigue vivo en cada casa, en cada conversación familiar y en cada tradición que con tanto amor seguimos manteniendo viva. Es nuestra manera de darles las gracias y de celebrar la vida. Brindaremos también con nuestros hermanos portugueses. Estas fiestas no serían posibles sin la dedicación y el esfuerzo de muchísimas personas. Por eso, queremos dar unas gracias infinitas a todos los vecinos y vecinas que, año tras año, colaboran de diferentes maneras para que las fiestas sigan adelante. Vuestra implicación es el verdadero motor de estos días. Y, por supuesto, un aplauso enorme y sincero a todas las peñas, que con su energía, su colorido y su entusiasmo llenan de vida cada rincón de nuestras fiestas. Sois el alma de la diversión, el punto de encuentro de muchas amistades, esa chispa que nunca se apaga. ¡Gracias por vuestra pasión y por hacer de cada momento una celebración! Finalmente, nuestro más profundo agradecimiento a la Comisión de Fiestas del 75. Detrás de cada evento programado, hay incontables horas de trabajo, de esfuerzo y una ilusión inmensa por hacer de estas fiestas algo verdaderamente inolvidable para todos. Gracias por vuestro compromiso inquebrantable, por vuestro tiempo y por hacer realidad este año estas fiestas que tanto significan para todos. Mientras preparamos el cuerpo y la cabeza para disfrutar, es inevitable no dejarse llevar por la nostalgia, esa que nos conecta con la esencia de lo vivido, con los sentimientos y las sensaciones que el tiempo nunca acaba de borrar. Como canta Rozalén: «Yo quiero volver al cuándo No quiero volver al dónde Yo no quiero volver aquí Yo quiero volver a entonces.» Esa es la verdadera magia de las fiestas: no es solo vivir el momento, sino transportarnos de nuevo a esos «entonces» que nos hicieron felices. A la inocencia, a la alegría sin límites, a los abrazos que se sintieron como si el tiempo se parara. Las Victorias nos dan esa oportunidad de revivir esos instantes, de sentir de nuevo esa emoción que nos hace hoy ser quienes somos. Así que, espero de corazón que estas Victorias 2025 sean exactamente eso: días inolvidables, llenos de esos momentos que se quedan grabados para siempre, que nos llenan el alma de esa nostalgia bonita que nos impulsa a seguir cuidando y haciendo crecer nuestra querida Puebla. ¡Nos vemos en las calles! ¡A disfrutar mucho y con cuidado!
José Fernández Blanco, Alcalde de Puebla de Sanabria.
