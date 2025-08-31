Entrega taurina en Torres del Carrizal

La afición taurina se concentraba este domingo en Torres del Carrizal en una cita que ya anunciaba un encierro de altura. Los astados de la ganadería Hermanos Bragado de Fuentespreadas ofrecieron dos horas y media de espectáculo en una multitudinaria cita con la tradición rural.

Dos vacas y un toro fueron los protagonistas de una mañana en el que la presencia del público y de los vehículos -siempre a una prudencial distancia de los astados- compensó con creces una menor asistencia de caballistas, repartidos en las otros dos citas programadas solo en la Tierra del Vino.

El paraje Valmoro acogió una suelta que apenas se retrasó unos minutos de las 10:30 con la suelta de los astados que ya desde el primer momento demostraron su "calidad" y brío ofreciendo un juego que se prolongaría hasta primera hora de la tarde.

En una cita sin incidentes, los caballistas guiaron al ganado durante buena parte del encierro. Solo cuando una de las vacas entornó hacia el casco urbano fue cuando los coches guía iniciaron la recogida de la primera de las reses, apenas media hora antes de dar por finalizado un encierro que ha dejado buen sabor de boca.