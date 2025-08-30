Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria

A 5,3 kilómetros de profundidad

Hermisende

Hermisende / ARCHIVO

F. E.

La provincia de Zamora ha temblado esta madrugada como consecuencia de un terremoto de magnitud baja (2) que se ha registrado a las 4.28 horas en el municipio de Hermisende, en la Alta Sanabria. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) notifica que el origen del temblor se encuentra a una profundidad de 5,3 kilómetros.

Epicentro del terremoto en Sanabria, Zamora

Epicentro del terremoto en Sanabria, Zamora / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

¿Qué hacer durante un terremoto?

  • Agacharse, protegerse por ejemplo bajo una mesa y agarrarse
  • Mantener la calma. En la medida de los posible, trate de estar tranquilo
  • Si está en el interior de un inmueble, aléjese de muebles, ventanas y lámparas
  • Si se encuentra fuera, toma distancia de edificios, muros y postes eléctricos
  • Si está conduciendo, pare en un lugar seguro, encienda las luces de emergencia y permanezca dentro del vehículo
  • Si utiliza silla de ruedas, frénela en un lugar seguro y protéjase la cabeza con los brazos
  • Si está en un lugar de asistencia masiva, protéjase la cabeza con los brazos o resguárdese debajo de asientos y mesas

