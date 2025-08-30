Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria

La provincia de Zamora ha temblado esta madrugada como consecuencia de un terremoto de magnitud baja (2) que se ha registrado a las 4.28 horas en el municipio de Hermisende, en la Alta Sanabria. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) notifica que el origen del temblor se encuentra a una profundidad de 5,3 kilómetros.

Epicentro del terremoto en Sanabria, Zamora / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

¿Qué hacer durante un terremoto?