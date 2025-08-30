Miembros de la Junta Vecinal de Villarejo de la Sierra, el concejal del Ayuntamiento de Villarejo, propietarios, vecinos y veraneantes celebraron recientemente una reunión ante el puente de los Molinos, para reclamar su arreglo urgente. Este camino es la vía de evacuación en caso de incendio, un pueblo rodeado de monocultivo de pinos.

Villarejo pide el arreglo del puente que abre camino en caso de incendios

El pueblo de Villarejo solo tiene una carretera de entrada y salida, mientras que el camino tradicional de Villarejo a Espadañedo, de unos 5 kilómetros, es una vía forestal arreglada hace 5 años, pero que es intransitable por el hundimiento del puente. Era el camino tradicional porque el que venían el cura, el médico y el cartero. De esos 5 kilómetros directos, el recorrido es de 30 kilómetros por Anta de Rioconejos, a Espadañedo y Muelas.

El puente, que interrumpe la circulación rodada, se reparó dos veces hace más de una década pero, al poco tiempo, el paso de una góndola con maquinaria para trabajos de selvicultura, dañó la estructura del puente que en estos años ha colapsado. Las reparaciones fueron calificadas de "chapuzas" e inseguro. "Este camino ha sido la salida natural para Espadañedo y Muelas". Los propietarios de las fincas situadas al otro lado del río recalcaban que no pueden acceder a ellas.

Desde 2022 Mercedes García, la persona que a título personal ha presentado escritos en el Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada, afirmaba que solo ha recibido "excusas y trabas". La excusa es el coste del puente y que no hay dinero para su reconstrucción. Mercedes se dirigió previamente a la Junta de Castilla y León quien remitió la competencia al Ayuntamiento. El presidente de la Junta Vecinal Marcos Vega subrayaba la imposibilidad de acceder a los aprovechamientos de leña y micológicos para los vecinos y propietarios "que desde hace unos años está acotado, desde que se creó el coto micológico para el aprovechamiento de los vecinos".

El concejal Cándido Vega profundizaba en el problema y la preocupación de los vecinos por el problema en caso de tener que evacuación si se produce un incendio en un pueblo rodeado de arbolado, pino, monte bajo y robledal.

