Vigo de Sanabria reconoce la labor desinteresada en la lucha contra el fuego

En apoyo y agradecimiento al extraordinario esfuerzo realizado por todos los voluntarios y profesionales que han participado en las labores de extinción del incendio forestal que ha afectado a los pueblos de Sanabria, se celebrará un acto de reconocimiento a todos ellos mañana domingo, día 31 de agosto, a las 12:00 horas en las instalaciones de Villalucerna, ubicadas en la localidad de Vigo de Sanabria.

Suscríbete para seguir leyendo