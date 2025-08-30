Vigo de Sanabria reconoce la labor desinteresada en la lucha contra el fuego
El acto se celebrará el domingo, día 31 de agosto, en las instalaciones de Villalucerna
Lucía García
En apoyo y agradecimiento al extraordinario esfuerzo realizado por todos los voluntarios y profesionales que han participado en las labores de extinción del incendio forestal que ha afectado a los pueblos de Sanabria, se celebrará un acto de reconocimiento a todos ellos mañana domingo, día 31 de agosto, a las 12:00 horas en las instalaciones de Villalucerna, ubicadas en la localidad de Vigo de Sanabria.
