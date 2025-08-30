Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo de Sanabria reconoce la labor desinteresada en la lucha contra el fuego

El acto se celebrará el domingo, día 31 de agosto, en las instalaciones de Villalucerna

Un bombero forestal trabaja en la contención del fuego en Sanabria.

Un bombero forestal trabaja en la contención del fuego en Sanabria. / A. Saavedra

Lucía García

En apoyo y agradecimiento al extraordinario esfuerzo realizado por todos los voluntarios y profesionales que han participado en las labores de extinción del incendio forestal que ha afectado a los pueblos de Sanabria, se celebrará un acto de reconocimiento a todos ellos mañana domingo, día 31 de agosto, a las 12:00 horas en las instalaciones de Villalucerna, ubicadas en la localidad de Vigo de Sanabria.

