Vecinos tabareses censuran la gestión de los incendios: "Lo de Mañueco no tiene nombre"

Vecinos de los pueblos pertenecientes a la comarca de Tábara piden la dimisión del presidente de la Junta y del consejero de Medio Ambiente por la "negligente" gestión de los incendios forestales que durante este verano ya han arrasado más de 141.000 hectáreas.

En un sábado en el que las tradicionales reivindicaciones en defensa de la sanidad pública han sido parcialmente desplazadas por la tragedia medioambiental y humanitaria, la plataforma reivindica un cambio de modelo en el operativo de prevención de incendios.

Denuncian el recorte presupuestario de los últimos 13 años que se traduce, cifran, en "un 90% menos" de inversión entre los años 2009 al 2022, al tiempo que remarcan que "después de lo de la Sierra de la Culebra no se cambió ni mejoró el operativo": "Han vuelto a actuar del mismo modo ahora que entonces".

En referencia al titular de Medio Ambiente en Castilla y León, apuntan a que «Suárez-Quiñones nos tiene acostumbrados a frases tan groseras como: "Es un despilfarro gastarse el dinero en la limpieza de los montes a lo largo del año”. Claro, es mejor gastarse 50 veces más en apagar los fuegos».

Recuerdan que "hay personas que lo han perdido absolutamente todo", lo que se une a la pérdida de vidas humanas -el balance a día de hoy deja tres fallecidos y seis heridos en Castilla y León, tres de ellos en estado crítico según el último informe avanzado por la Junta- y los "miles de desplazados".

Los vecinos denuncian la "desaparición en combate" del consejero y su mantenimiento en el cargo y defensa de su gestión por parte del presidente de la Junta en referencia a su reciente comparecencia en las Cortes de Castilla y León.

"Lo de Mañueco no tiene nombre". Denuncian que "los bomberos profesionales que están de descanso, piden volver voluntarios a apagar los fuegos y Mañueco no les admite. Y repetimos: son bomberos profesionales de la Junta de Castilla y León, no personas sin experiencia, como los bomberos de las empresas privadas subcontratadas", añaden.

Por último, la plataforma tabaresa ha criticado la progresiva privatización de la sanidad al tiempo que censura que Mañueco no "ponga orden".