Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad a raudales con los sanabreses afectados por el fuego

Más de un millar de personas, presencial y en la fila cero, participaron en la cena solidaria

Así fue la cena solidaria por los afectados por los incendios en Vigo de Sanabria

Así fue la cena solidaria por los afectados por los incendios en Vigo de Sanabria

Ver galería

Así fue la cena solidaria por los afectados por los incendios en Vigo de Sanabria / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Vigo de Sanabria

Un millar de personas participaron de la cena solidaria organizada en el complejo hostelero Villa Lucerna de Vigo de Sanabria.

Hasta 250 comensales llenaron la carpa donde se preparó el evento con afluencia de vecinos y todavía veraneantes de diferentes pueblos de la comarca, y especialmente los directamente afectados, Vigo de Sanabria, Ribadelago y San Martín.

La fila “0” de esta cena se quedó pequeña para los participantes que se sumaron en la distancia. De hecho hubo que ampliar el número de “mesas” virtuales para dar cabida a la solidaridad que no pudo ser presencial, pero sí a distancia.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents