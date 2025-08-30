Solidaridad a raudales con los sanabreses afectados por el fuego
Más de un millar de personas, presencial y en la fila cero, participaron en la cena solidaria
Vigo de Sanabria
Un millar de personas participaron de la cena solidaria organizada en el complejo hostelero Villa Lucerna de Vigo de Sanabria.
Hasta 250 comensales llenaron la carpa donde se preparó el evento con afluencia de vecinos y todavía veraneantes de diferentes pueblos de la comarca, y especialmente los directamente afectados, Vigo de Sanabria, Ribadelago y San Martín.
La fila “0” de esta cena se quedó pequeña para los participantes que se sumaron en la distancia. De hecho hubo que ampliar el número de “mesas” virtuales para dar cabida a la solidaridad que no pudo ser presencial, pero sí a distancia.
