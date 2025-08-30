Sayago revindica "respeto y atención" en el Día de la Comarca

Sayago festeja hoy un Día de la Comarca que, sin olvidar su característico mensaje reivindicativo, se tiñe de fiesta. La explanada de la ermita de Gracia ha vuelto a abrir sus puertas para celebrar la entrega y dedicación en un año en el que la Asociación de Empresarios de Sayago festeja sus bodas de plata.

La jornada arrancaba con la Santa Misa oficiada por el párroco Héctor Galán y amenizada por los coros parroquiales de la comarca en un acto que ha contado con la presencia del Subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y los diputados provinciales José Ignacio Isidro y Miguel Alejo, así como la teniente de alcalde de Bermillo, María Dolores Nobre.

Ha sido en un acto en la que a las reivindicaciones para mejorar la conexión con Portugal a través de la CL-527 y el estado de las carreteras que unen Fresno y Bermillo (ZA-302) y Almeida y Roelos de Sayago se ha unido el reconocimiento a los sayagueses, empresas y agrupaciones que contribuyen a mantener viva una comarca que cuenta con menos de "5 habitantes por kilómetro cuadrado entre el Duero y el Tormes".

Un porvenir ante el que el pregonero, Óscar Prieto Martín, periodista en Onda Cero Zamora y La 8 Zamora, reivindicaba "respeto y más atención" por una comarca y unas gentes que "se afanan en resistir, en lucha, en ayudar al emprendimiento, en tender una mano".

Sayago festeja un histórico Día de la Comarca / Alba Prieto

Especial reconocimiento a la Asociación de Empresarios de Sayago como "ejemplo" de un trabajo, en muchas ocasiones invisible y extenuante, y que Prieto ha extendido a los galardonados anuales. El premio al "sayagués" ilustre ha reconocido la labor del cirujano Manuel Sánchez Chapado, quien ha ejercido durante 34 años como jefe de servicio de Urología en el Hospital Universitario de Alcalá de Henares.

El galardón a la empresa del año recayó en la empresa Olmar S.L. dirigida por el empresario natural de Muga, Jaime Fontanillo Pino, que desde el año 2009 se dedica a la venta y distribución de bombonas de butano por toda la provincia y parte de Castilla y León. A día de hoy, Olmar S.L. da trabajo a 30 personas y factura el reparto de 350.000 botellas al año.

Reconocimiento por partida doble al deporte comarcal, representado este año por el C.D. Sayagués -avalado en sus dos décadas de vida por un extenso palmarés en el campeonato de competición aficionado Futormes- y el Sayago Futsal que este año se ha coronado como capeón de liga.

Los coros parroquiales de Sayago han completado el listado de reconocimientos, en este caso con el premio a la colaboración a la hora de ensalzar y dinamizar la cultura y tradiciones en la comarca.

Mejora de la carretera entre Fresno y Bermillo

El presidente de los empresarios sayagueses, Francisco Rodríguez Estévez, abría un acto presentado por la periodista Alba Villalba, de RTVCyL, reivindicando mejoras en las vía terrestres y medidas de impulso al polígono de Bermillo. En concreto, Rodríguez instaba a implementar una mejor conexión con Portugal a través de la CL-527 así como a mejorar carreteras provinciales como la que une Almeida con Roelos y la de Fresno y Bermillo, la ZA-302, completamente parcheada.

Para garantizar el necesario impulso al tejido empresarial, ha aprovechado la presencia de las autoridades para demandar exenciones tributarias durante los primeros años de actividad de aquellas empresas que apuesten por instalarse en el polígono de Bermillo.

Reivindicación, pero también agradecimiento a quienes iniciaron este camino que este 2025 alcanza su cuarto de siglo de vida. La Asociación de Empresarios reconocía en un sencillo acto la labor sostenida por las seis juntas directivas que conforman la historia de esta asociación a través de sus respectivos presidentes: Santos Esteban Martín, Luis Pintado Fernando, José Ernesto Toribio Herrera, Jaime Fontanillo Pino, Isaac Macías Fontanillo y Francisco Rodríguez Estévez, actualmente en el cargo.

Un pregón emotivo y "muy personal"

Emotivo discurso en de un Óscar Prieto al que su vínculo con Sayago le llegó a través de su mujer hasta convertirse en "una parte de mi vida" a pesar de que "no circule sangre sayaguesa por mis venas". Sus vivencias familiares, aunque "no muy extensas" no son por ello menos emotivas en un discurso plagado de agradecimientos a la "buena gente" que "abunda" en Sayago aunque sean "pocos".

Homenaje sentido a su suegra, Beatriz Felisa, y sus hermanos Tere, Paco y Angelito a los que "les brillaban y les brillan los ojos cada vez que hablaban o contaban historias de su Bermillo y de su Sayago" tras una vida que desde bien jóvenes les obligó a labrarse la vida lejos de su tierra.