La realidad del contador de Monumenta: 37 consultas en 2000 días

Vecinos de la comarca de Sayago mantienen viva la llama de la reivindicación sanitaria en la Zona Básica de Salud. Lo hacen en un sábado fijado en el contador de Monumenta que desde el inicio de la pandemia tan solo marca 37 días de atención médica presencial por los 2000 de cierre del consultorio.

El confinamiento impuso el cierre de unos consultorios rurales que aún luchan por recuperar la frecuencia previa al estallido del Covid. Es el caso de Monumenta que pasó de tener una consulta cada 15 días a tan solo recibir la visita del profesional de medicina y enfermería una vez al mes.

Fue este pueblo de la mano de Pruden Garrote el que inició una pequeña revolución en forma de un contador manual que corona desde entonces la puerta del consultorio. Solo una vez cada 30 días, las puertas se abren para recibir a los pacientes en un mínimo goteo que en su momento acaparó portadas y aperturas de informativos de todo el país.

Hoy, fuera de la última hora, ese contador se mantiene en pie como espejo de cinco años de lucha incansable de la mano de la plataforma por la sanidad pública en Sayago.

Última concentración por una atención sanitaria rural digna en la ZBS de Sayago. / Cedida

Sin olvidar el recuerdo a los afectados por los incendios forestales, los concentrados este sábado en las inmediaciones al centro de salud de Bermillo recordaban que todos los "territorios que están sufriendo esta tragedia" tienen "en común ser provincias despobladas y envejecidas".

Recuerdan que "buscar remedio a lo que está ocurriendo tiene muchos puntos paralelos a la situación de la sanidad rural: inversión y personal que trabaje en el monte". Por ello, solicitan la "implicación y compromiso de la población que habita en nuestros pueblos" al tiempo que lamentan que no se apueste por soluciones innovadoras que reviertan la situación.

Los portavoces de la plataforma mantienen que estemos "recogiendo los frutos envenenados de décadas de abandono y desprestigio de todo lo rural": "Si queremos que de verdad se mantenga nuestro medio rural, necesitamos una verdadera política que incentive y redistribuya la riqueza desde los territorios más ricos hacia los territorios más pobres y despoblados que realizan una importantísima función ecológica y medioambiental", añaden.

En clave sanitaria, reivindican el necesario reconocimiento a los profesionales sanitarios, especialmente a los que trabajan en el medio rural, a los que hay que dotar de los "medios técnicos y materiales adecuados, que se les facilite la formación y las condiciones laborales dignas para desarrollar su labor asistencial, haciendo atractiva la sanidad pública en el medio rural".

Las reivindicaciones sanitarias en Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos.

Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.