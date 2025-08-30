La "pequeña alegría" de salvar los tejos milenarios de San Martín de Castañeda

Ha habido que esperar a que el incendio de Porto empezara a dar un respiro al incansable trabajo del operativo para atender singulares tesorillos del Parque Natural del Lago de Sanabria, como los tejos milenarios de San Martín de Castañeda.

La majestuosidad del conjunto de tejos no ha conseguido frenar la furia del fuego. "Llevábamos unos días viendo que el incendio llegaba muy lento, pero como tienen mucho mantillo por abajo se ha metido y es una pena porque son tejos milenarios" explica Hipólito Hernández, Agente Medio Ambiental del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y Porto. "Por fin hemos hecho algo que nos da un poco de alegría" reacciona el técnico tras dos semanas durísimas de batalla contra un fuego muy complejo.

No fue hasta ayer cuando él y otro compañero, junto a una cuadrilla ELIF de Rosinos y la carroceta Charly 1 de Galende, pudieron desplazarse hasta el llamado Valle de Tejos de San Martín y mitigar el efecto del fuego en el icónico bosquecillo. Hay árboles más pequeños, de 50 ó 60 años –el crecimiento del tejo es muy lento– y luego está esa veintena de ejemplares milenarios con troncos que pueden llegar a 5 metros de diámetro.

"Se ha limpiado unas cuantas veces y ahora llevan una regeneración muy buena" explica Hipólito Hernández sobre la salud de esta pequeña masa que, en medio de la sierra pelada de matorral, sobresale en el valle que va a la Cueva de San Martín. Una senda que a su vez comunica con el pueblo y permite disfrutar de este paraje hermoso y de alto valor ecológico. En el valle, robles, serbales o avellanos conviven con los asombrosos tejos milenarios ahora salvados por la cuadrilla y los Agentes Medioambientales refrescando las raíces y los troncos.

"Se ha hecho cuando se ha podido. Antes la situación del incendio no nos permitía detenernos en esta zona, pero al final hemos podido desplazarnos con la carroceta y la cuadrilla, sorteando un camino estrecho y con cierta dificultad" explicaba el Agente Medioambiental sobre esta pequeña actuación que ha permitido poner a salvo los tejos de extraordinario porte.

"El que más ha sufrido ha sido un ejemplar más joven que se estaba quemando; parecía una antorcha. En el resto de los árboles estaban ardiendo las raíces porque hay abundante mantillo, pero los tejos aguantan mucho. Hemos echado bastante agua a presión y habrá que controlarlos para que el daño no vaya a más" explica el técnico de fauna y flora, natural de El Cubo del Vino y 36 años de experiencia en el Parque Natural.

Como él, centenares de profesionales llevan desde el 14 de agosto luchando contra las llamas en el incendio de Porto, originado por un rayo. Por fortuna, empiezan a soplar vientos favorables en la evolución del fuego que hasta el momento ha abrasado unas 23.000 hectáreas, de las cuales 16.000 se localizan en territorio zamorano (el resto en León ), unas 12.000 dentro del Parque Natural.

José Luis Gutiérrez, director técnico de extinción, informaba ayer por la tarde que "en el único frente activo, una pequeña parte entre San Ciprián y La Baña, por la mañana se pudo trabajar muy bien haciendo contrafuegos". Sin embargo quedaban puntos calientes en la parte de abajo, donde no se pudo hacer contrafuego "porque entró aire fuerte a mediodía, con rachas de unos 70 kilómetros por hora·". Se ha trabajado toda la noche en la contención esperando que este sábado "haya una nueva ventana en la que podamos acabar de cerrar el contrafuego y de rematar esa parte" precisaba Gutiérrez.

El fuego ya está en nivel 1 y tras el desconfinamiento de San Ciprián, todos los pueblos vuelven a la normalidad. Aunque no se avecinan lluvias, hoy se espera menos viento y favorecerá la extinción.

