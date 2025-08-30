Con nocturnidad y alevosía roban el lobo del parque de Villanueva de Valrojo

La presidenta de la Junta Administrativa de Villanueva de Valrojo, Belén Martín Vega, denunciaba el robo de una de las estatuas de hierro, que representa un lobo, robada del entorno del parque del pueblo.

El robo se produjo entre el anochecer de este viernes y las 12 de la noche, momento en que se echó en falta la figura. Los autores del robo debieron usar una radial para cortar tornillos y remaches y poder sacar la figura de la piedra en la que estaba colocada.

Tornillos y remaches cortados para extraer la estatua del lobo de Villanueva de Valrojo. / A. S.

El vecindario está indignado con este robo "miserable" e "invita" a los ladrones a devolver la figura y no presentar denuncia. Una furgoneta blanca fue vista en esa zona tapando la visión de la figura algo que llamó precisamente la atención de la propia presidenta de la Junta Administrativa.

Además de este robo se ha registrado otro en Ferreras de Arriba con la desaparición de las tres mangueras instaladas en el mueble entregado por la Diputación con material de incendios para emergencias, robo que se producía al día siguiente de su instalación en la Plaza Nueva.