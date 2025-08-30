Con nocturnidad y alevosía roban el lobo del parque de Villanueva de Valrojo
El vecindario está indignado con este robo "miserable" e "invita" a los ladrones a devolver la figura y no presentar denuncia
La presidenta de la Junta Administrativa de Villanueva de Valrojo, Belén Martín Vega, denunciaba el robo de una de las estatuas de hierro, que representa un lobo, robada del entorno del parque del pueblo.
El robo se produjo entre el anochecer de este viernes y las 12 de la noche, momento en que se echó en falta la figura. Los autores del robo debieron usar una radial para cortar tornillos y remaches y poder sacar la figura de la piedra en la que estaba colocada.
El vecindario está indignado con este robo "miserable" e "invita" a los ladrones a devolver la figura y no presentar denuncia. Una furgoneta blanca fue vista en esa zona tapando la visión de la figura algo que llamó precisamente la atención de la propia presidenta de la Junta Administrativa.
Además de este robo se ha registrado otro en Ferreras de Arriba con la desaparición de las tres mangueras instaladas en el mueble entregado por la Diputación con material de incendios para emergencias, robo que se producía al día siguiente de su instalación en la Plaza Nueva.
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- Prohibición de caminar por el monte hasta el martes en estas 22 localidades zamoranas
- Alerta por un fuego en la dehesa de Malillos
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- El definitivo cierre del 'colegio' de Muga: 'Si don José levantara la cabeza...
- Medio centenar de ganaderos zamoranos reciben ayudas para vallados virtuales
- Los reyes de España llegan a la casa del parque del Lago de Sanabria