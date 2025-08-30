Los medios se centran en la extinción del foco del Cañón del Tera

Los medios de extinción continúan avanzando en el incendio de Porto, cuyas tareas se han centrado a lo largo de esta jornada en la zona del Cañón del Tera y la pista de la Barrosa que sube al pico Faeda en San Ciprián de Sanabria.

La meteorología acompañaba en la pasada noche con lluvias escasas y desiguales, así como durante todo este sábado en el que las altas rachas de viento no han interferido en las labores de extinción.

Por el momento no se prevén lluvias en los próximas horas en esta zona aunque el descenso de las temperaturas nocturnas y la humedad están favoreciendo las labores de extinción. Se recuerda que se mantiene cerrada al tráfico por humo o fuego la ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces, en el entorno del Lago de Sanabria.

Sin incendios de nivel 2

La situación en el conjunto de Castilla y León mejora después de que este sábado la Junta de Castilla y León decidiera reducir a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal que se originó en la localidad leonesa de Fasgar el 8 de agosto.

Con esta mejoría, ya no hay en la comunidad ningún incendio de nivel 2 y se contabilizan tres de 1: este de Fasgar, además de Porto-La Baña y Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba. Una situación que ha motivado la disolución del Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico (Cecopi-a).

Suscríbete para seguir leyendo