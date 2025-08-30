Los mayores de Villaralbo reciben la visita de Lucía Pérez y de su caballo Faquir
La joven amazona realiza una exhibición para disfrute de los residentes del centro DomusVi
A. A.
Día especial en la residencia DomusVi de Villaralbo. La amazona Lucía Pérez, alumna de la reciente Escuela de Hípica de Moraleja del Vino 'VR Centro Hípico' y su caballo Faquir RT, realizaron una actividad de equinoterapia con los usuarios del centro. Pérez realizó una pequeña exhibición de la disciplina de salto en la zona ajardinada de la residencia para alegría de los residentes.
Además de transmitir su agradecimiento por la visita de la jinete, los mayores le dieron muchos ánimos para el próximo campeonato de España de menores donde representará a la Federación Hípica de Castilla y León.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- Prohibición de caminar por el monte hasta el martes en estas 22 localidades zamoranas
- Alerta por un fuego en la dehesa de Malillos
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- El definitivo cierre del 'colegio' de Muga: 'Si don José levantara la cabeza...
- Medio centenar de ganaderos zamoranos reciben ayudas para vallados virtuales
- Los reyes de España llegan a la casa del parque del Lago de Sanabria