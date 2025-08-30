Los mayores de Villaralbo reciben la visita de Lucía Pérez y de su caballo Faquir

Día especial en la residencia DomusVi de Villaralbo. La amazona Lucía Pérez, alumna de la reciente Escuela de Hípica de Moraleja del Vino 'VR Centro Hípico' y su caballo Faquir RT, realizaron una actividad de equinoterapia con los usuarios del centro. Pérez realizó una pequeña exhibición de la disciplina de salto en la zona ajardinada de la residencia para alegría de los residentes.

Además de transmitir su agradecimiento por la visita de la jinete, los mayores le dieron muchos ánimos para el próximo campeonato de España de menores donde representará a la Federación Hípica de Castilla y León.