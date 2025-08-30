Luelmo sorprende con el concurso de disfraces para los más pequeños de la casa

La Plaza Mayor de Luelmo acogía ayer el Concurso de Disfraces Infantiles 2025, organizado por la Asociación Cultural de Luelmo, donde vecinos y allegados de la localidad pudieron disfrutar de la creatividad para crear disfraces de los más pequeños. Más de veinte niños participaron en él y pusieron todo su empeño en ingeniar disfraces originales y así, conseguir el primer puesto en el ranking.

No existía una temática previamente definida, por lo que cada pequeño se dejó llevar por su imaginación. Entre los disfraces que participaron en este concurso se encuentran el apicultor con sus abejas y el panal, Blancanieves y los siete enanitos, Ron Weasley con su maleta para ir a Hogwarts, las bolsas de chuches de Vera y Paula, el esqueleto, el dragón, dos minifuegos, la entrenadora de dragones, Ana la protagonista de la serie Frozen y los ingredientes para un desayuno saludable, que lo integran el huevo frito, el aguacate y la piña.

Todos pusieron muchas ganas y empeño para ganar el concurso, pero finalmente los ganadores fueron en primer lugar, la araña; en segundo, los granjeros y; el tercer puesto fue para el comandante de Star Wars. La Asociación Cultural les regaló un pequeño obsequio a cada uno por su originalidad y creatividad en los disfraces.