La advertencia en el Día de la Comarca sobre el futuro parque eólico: "Adiós al cielo de la ermita de Gracia"

Con motivo del Día de la Comarca, la asociación Otra Vez No en Sayago ha querido denunciar el reciente acuerdo por el que se prevé la instalación de un parque eólico en el término de Almeida. Una instalación que, denuncian, supondrá decir "adiós al cielo de la ermita de Gracia".

Aprovechando la jornada de hermanamiento que reúne a toda la comarca al término del descanso estival, la asociación ha querido personarse para denunciar presencialmente el convenio firmado entre el ayuntamiento y la empresa Renner Energies para la implantación de este parque en el llamado Monte de la Cueva.

Consideran que esta firma supone "una grave amenaza para la calidad paisajística y la biodiversidad del entorno". Al tiempo, advierten que los siete aerogeneradores incluidos en el proyecto podrán ser visibles "desde cualquier punto de la comarca", afectando "tanto a la ganadería extensiva como al turismo rural y al turismo de las estrellas que promueve la Diputación de Zamora".

Otra Vez No en Sayago matiza que se posiciona "a favor de las energías renovables siempre y cuando sirvan para cubrir las necesidades locales", no así en el caso de "este tipo de megaproyectos que únicamente benefician a las empresas promotoras".

Aseguran que "no crean empleo local y destruyen las posibilidades de otros desarrollos económicos acordes con el alto valor natural de una comarca como la de Sayago que suponen además una clara apuesta en la lucha contra la despoblación".