Salce de Sayago: quince días desconectado

El pueblo de Salce de Sayago lleva dos semanas desconectado del teléfono móvil por la falta de reparación de la antena de repetición. "Llevamos dìas y días y no vienen a arreglarla" ha confirmado el alcalde.

Este "apagón" de la conexión por móvil mantiene aislado al piueblo y sus vecinos, que "no recibimos las llamadas hasta que no salimos fuera del pueblo". Pero además afecta al funcionamiento del Ayuntamiento, donde no se puede trabajar con normalidad. Por ejemplo, la secretaria no puede hacer los pagos desde el Ayuntamiento ni otras gestiones que requieren la comunicación a través del móvil.