Salce de Sayago: quince días desconectado
La falta de reparación de la antena de repetición mantiene al pueblo aislado
I. G.
El pueblo de Salce de Sayago lleva dos semanas desconectado del teléfono móvil por la falta de reparación de la antena de repetición. "Llevamos dìas y días y no vienen a arreglarla" ha confirmado el alcalde.
Este "apagón" de la conexión por móvil mantiene aislado al piueblo y sus vecinos, que "no recibimos las llamadas hasta que no salimos fuera del pueblo". Pero además afecta al funcionamiento del Ayuntamiento, donde no se puede trabajar con normalidad. Por ejemplo, la secretaria no puede hacer los pagos desde el Ayuntamiento ni otras gestiones que requieren la comunicación a través del móvil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- Prohibición de caminar por el monte hasta el martes en estas 22 localidades zamoranas
- Alerta por un fuego en la dehesa de Malillos
- Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que trabajaba en el incendio de Porto
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- El definitivo cierre del 'colegio' de Muga: 'Si don José levantara la cabeza...
- Carriles de paja para enamorados: la original y romántica tradición de un pueblo de Zamora
- Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Riego del Camino