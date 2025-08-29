Rihonor de Castilla celebra los 100 años de Don Manuel Rodríguez "Manecas"

Rihonor de Castilla vivió este mes de agosto una jornada muy especial: la celebración del primer siglo de vida de don Manuel Rodríguez Manjón, conocido por todos como "Manecas". Rodeado de familia, amigos y vecinos, el homenaje tuvo lugar en el local municipal de las antiguas escuelas, que se llenó de emoción y cariño.

El centenario con un puro y un vaso de vino de Oporto preparado para soplar las velas / Cedida

El momento más entrañable llegó con la entrega de una placa conmemorativa, como muestra de gratitud y reconocimiento a la trayectoria de Don Manuel y al ejemplo de vida que representa para el pueblo. Y fiel a sus costumbres, el protagonista sopló las velas de su centenario con un cigarro puro en la mano —uno de los dos que disfruta cada día—, acompañado de su vasito de buen vino de Oporto.

El encuentro contó con la colaboración del Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería y se convirtió en una cita inolvidable para toda la comunidad, que quiso rendir tributo a uno de sus vecinos más queridos.