La Guareña
Los quintos del 57 de Argujillo celebran su tradicional encuentro estival
Ocho de los doce quintos que eran originalmente se reunieron para recordar vivencias y mantener una costumbre iniciada en 2017
Lucía García
La tradición volvió a reunir un año más a los quintos de 1957 de Argujillo, que compartieron una cena llena de amistad y recuerdos. En esta ocasión asistieron ocho de los doce quintos originales, ya que dos no pudieron acudir y otros dos han fallecido.
Los quintos comenzaron a organizar estos encuentros en 2017, año en el que cumplieron 60 años. Desde entonces, cada verano aprovechan la cita para recordar anécdotas, juegos de la infancia y vivencias compartidas, en un ambiente de alegría que llena las calles del pueblo. Los participantes continuarán con la tradición año tras año hasta que puedan seguir celebrándolo.
Los participantes fueron Enrique Tejedor, José Tejedor, Juani Tejedor, Marta Rodríguez, Estrella Zurdo, Cipriano García —director de la Caja Rural de Zamora—, Amado Sánchez y Carmen Rebollo, acompañados de sus respectivos cónyuges.
