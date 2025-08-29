Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí

Luto en Sesnández de Tábara por la muerte de un matrimonio marroquí asentado en el pueblo y que ha fallecido en un accidente en Salamanca cuando volvían con sus tres hijos de pasar las vacaciones en Marruecos.

El trágico suceso ocurrió el pasado martes, a primera hora de la mañana, en la autovía A–66, en el término municipal de Beleña (Salamanca). El padre, de 50 años, murió en el acto, y la madre y los tres hijos del matrimonio resultaron heridos graves. El jueves fallecía también Naima, la madre de 31 años.

Naima y su marido eran marroquíes y llevaban muchos años en España. Vivían en Sesnández de Tábara. El martes regresaban al pueblos procedentes de Marruecos, donde habían estado de vacaciones con la familia.

El coche en el que circulaban se salió de la autovía a la altura del viaducto de una entrada y salida de la autovía, precipitándose al vacío desde una altura de seis o siete metros.

Accidente en Beleña, Salamanca, en el que fallecieron los vecinos de Sesnández. / LA GACETA DE SALAMANCA

Como se apuntan desde Sesnández, hace unos 20 años llegaron a Sesnández los marroquíes Abdul y Calí. Trabajadores natos. Desde el primer momento se integraron totalmente en el pueblo. Estaban dispuestos a todo tipo de trabajo, en el pueblo y fuera. De hecho, pasaban semanas enteras buscándose la vida. Siempre regresaban a la casa que habían alquilado a una familia residente en el pueblo.

Con el paso del tiempo llegaron también sus mujeres. Las dos familias fueron aumentando y Calí, con su familia se trasladó a Tábara, donde reside.

A medida que fueron creciendo los hijos de Abdul se fueron integrando en el pueblo como unos sesnandinos más. Iban a la escuela a Tábara y participaban en las actividades del pueblo. El año pasado, uno de los hijos, tuvo un premio en el concurso de dibujo y de pintura que se lleva a cabo en la semana cultural del verano. Han sido un auténtico modelo de integración familiar y social.

Hoy cuesta entender la vida de Sesnández sin Abdul y su familia. Lo mismo te arreglaban la motosierra que desbrozaban una finca. Siempre te saludaban. Yo, la última vez me lo enciontré en el mercadillo de Tábara y, enseguida vino a saludarme.

En las fiestas de septiembre era famosa la caseta que ponía la pareja para vender unos dulces riquísimos.

Sesnández está de luto y a todos los vecinos le ha afectado el suceso.

Suscríbete para seguir leyendo