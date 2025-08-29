Jambrina se reivindica en sus fiestas como “un pueblo vivo que respeta sus raíces”

Jambrina comienza sus fiestas patronales con el pregón a cargo del alcalde, Rafael Calvo García, y el desfile de peñas, en el marco de su XXXVII Semana Cultural. La charanga “Rotato” fue la encargada de amenizar el desfile por las calles del pueblo.

En estas fechas, la población del municipio aumenta considerablemente. Tanto que durante el año no hay más de diez niños y ahora se reúnen más de cien. Los pequeños junto a vecinos y veraneantes que se concentran en Jambrina en el periodo estival suman nueve peñas, que contribuyen a dinamizar los actos festivos que se prolongarán durante el fin de semana.

La localidad es, según su regidor, “un rincón lleno de historia, de tradiciones y, sobre todo, de gente buena”. En su discurso alegó que las fiestas no son solo para divertirse, sino también “para recordar lo que nos une: las charlas a la fresca en la plaza, las campanas que marcan el ritmo de la vida, los juegos de los niños corriendo por las calles, las recetas que pasan de abuelos a nietos y esa forma tan nuestra de abrir las puertas y el corazón a todo el que llega”.

“La Semana Cultural es un reflejo de lo que somos: un pueblo vivo, que respeta sus raíces y que mira al futuro con ilusión. Son días para aprender, compartir, reír, bailar y sentirnos orgullosos de pertenecer a Jambrina”, afirmó Rafael Calvo.

Además, en nombre del Ayuntamiento, el pregonero agradeció la colaboración de las asociaciones, los voluntarios, de quienes decoran sus calles, organizan actividades y aportan su tiempo y esfuerzo sin pedirles nada a cambio, con el objetivo de que sea posible celebrar estas fiestas y regalar momentos inolvidables.

La noche de hoy continúa con una cena popular en la plaza llamada “Deliciosa caldereta” que ofrecerá Casa Iván y, a las 00.30 horas, la fiesta correrá a cargo de la macrodiscoteca “Pandora”. Mañana por la tarde, los más pequeños y jóvenes de la localidad disfrutarán de hinchables y fiesta de la espuma. A las 18.30 horas, el frontón municipal acogerá dos partidos de pelota mano, uno con participantes de Zamora y el otro con los de Vizcaya. La orquesta “Sándalo” será la protagonista de la noche del sábado.

El domingo por la mañana, a las 10.00 horas, tendrá lugar el encierro campero. Para concluir las fiestas patronales, a las 19.00 horas, será el baile de disfraces en el que actuarán dos artistas, “Adrián & Eva”, con un refresco y tortillada, donde se celebrará la exposición y votación del concurso de fotografía y el sorteo de un gran lote de productos ibéricos.