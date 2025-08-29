El incendio de Porto baja a nivel 1

Después de 16 días arrasando Sanabria, este viernes 29 de agosto llegaban por fin buenas noticias y los vecinos de la zona empiezan a ver la luz al final del túnel. Tras días de tensión, de reactivaciones y de sustos, el Índice de Gravedad Potencial del incendio de Porto ha bajado a nivel 1.

Una mejoría que también ha permitido finalizar el confinamiento que se mantenía en San Ciprián como consecuencia del humo.

Lo ha confirmado tras la reunión del Cecopi el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, que también ha detallado que se mantienen las limitaciones de baño y de uso de embarcaciones en el Lago de Sanabria y que continúa cortada la carretera ZA-103 desde San Martín de Castañeda a la laguna de los Peces.

Noche de contención y vigilancia

Durante toda la noche, el operativo de extinción ha trabajado en la contención y vigilancia del fuego, que sigue manteniendo tres focos activos. “En el valle del Tera no ha habido ningún tipo de reactivación y, simplemente, han sido labores de vigilancia mientras que, en la zona de la cuerda contra León, en la zona de la Barosa, sí que ha habido una reactivación, en torno a las siete de la mañana que se está atajando. Parece que no es demasiado complicado cogerla a tiempo a lo largo de la mañana”, ha explicado el jefe de servicio de Incendios de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez.

“En la zona de Losadilla y La Baña, simplemente han sido labores de vigilancia, con algún pequeño punto caliente, sofocándolo con cierta rapidez”, ha añadido.