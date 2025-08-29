Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ganaderos de Villafáfila donan 17.000 kilos de paja para el vacuno afectado en San Ciprián

Cerca de 300 cabezas tuvieron que bajar con urgencia para recurrir a los pastos de otoño

Camión cargado con las balas de paja donadas por dos ganaderos de Villafáfila. | CEDIDA

Camión cargado con las balas de paja donadas por dos ganaderos de Villafáfila. | CEDIDA / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Una de las explotaciones que se ha visto afectada por los incendios en la Sierra de San Ciprián recibe una donación de comida para las reses de 17.000 kilos de paja y hierba, donados por dos ganaderos de Villafáfila. Unas 300 cabezas de vacuno, adultos y crías, tuvieron que salir de manera urgente en dirección al municipio de Rosinos de la Requejada para refugiarse del avance del incendio y recurriendo al pasto de las zonas bajas, que eran las reservas de otoño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents