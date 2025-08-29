Ganaderos de Villafáfila donan 17.000 kilos de paja para el vacuno afectado en San Ciprián

Una de las explotaciones que se ha visto afectada por los incendios en la Sierra de San Ciprián recibe una donación de comida para las reses de 17.000 kilos de paja y hierba, donados por dos ganaderos de Villafáfila. Unas 300 cabezas de vacuno, adultos y crías, tuvieron que salir de manera urgente en dirección al municipio de Rosinos de la Requejada para refugiarse del avance del incendio y recurriendo al pasto de las zonas bajas, que eran las reservas de otoño.

