El Festival Escenario Patrimonio cierra el ciclo estival en La Hiniesta

El V Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León cierra este domingo, 31 de diciembre, en La Hiniesta el telón con la obra ‘Ceferina y Ceferino, comediantes del camino’ de Telaraña Teatro.

Organizado por la Consejería de Cultura, la última actuación del ciclo en la provincia de Zamora ofrece una divertida mirada a las dificultades de la convivencia en pareja, que tendrá como escenario el exterior de la Iglesia de Santa María La Real, en La Hiniesta (Zamora), el domingo 31 de agosto, a partir de las 20:30 h.

El espectáculo es gratuito y la entrada es libre hasta completar el aforo.