Cultura festiva en Roelos

Cuando hablamos y pensamos en cultura nuestra mente se imagina algo serio, aburrido y si hablamos de fiestas entendemos que se trata de jolgorio, superficial, divertido. Pues en Roelos hemos asistido a una experiencia cultural y festiva, alegre, documentada, ilustrativa, formadora, participada. Y por eso no me resisto a narrarla por si en otros lugares pueden tener experiencias similares y además a coste cero para el municipio o los bolsillos particulares.

Estoy seguro que en cada pueblo hay docenas de personas que pueden ilustrar con alegría a quienes los escuchan. Solamente hay que confiar en ellos y pedírselo. Con ocasión de las fiestas de la amistad apareció un cartel particular en el pórtico del ayuntamiento que decía: a las 21,30 miniconfererencia sobre Astronomía de B. Lugar la Portilla a un kilómetro del pueblo en un campo al aire libre. Habrá sillas "si la alcanzamos, la adelantaremos como hemos hecho siempre desde que…". Nadie preguntó al conferenciante sobre los puntos suspensivos y que podríamos alcanzar. Y la gente acudió como se puede apreciar en las fotos de Eladio.

Nuestro personaje José Hernández Moralejo, de unos 70 años natural del pueblo, estudió muchas cosas, también en la Universidad, por contentar a su madre y era buen estudiante. Lo suyo era viajar, observar, mirar la tierra, el mar y las estrellas. Viajó por África como cooperante, hizo películas también sobre el pueblo, gastó sus dineros, regresó al pueblo donde se construyó un mirador en el campo para observar el firmamento. Elabora los calendarios anuales con fotografías empleando horas y días hasta descubrir el momento ideal. Juega con la luna, ilustra con frases verdaderos compendios de filosofía, vida, moral, ética, comportamiento. Es bohemio, gusta hablar, comunicar, hasta que la gente comparta físicamente la sensación que vivimos todos, que todos somos importantes. Todos tenemos sueños y hay que vivirlos.

Él mismo dice que está fuera de la vida. Hay muchas cosas en la cabeza que no sirven para nada. Parafraseando a nuestros antepasados, afirma que estamos como estamos gracias a que nuestros antepasados, expresa que estamos donde y como estamos porque hicieron lo que hicieron. Uno es lo que es gracias a los demás. Pero muchas veces no estamos a los que estamos, porque estamos distraídos. Hay que tener sueños, contemplar la luna, hasta alcanzarla. A nuestro sabio, le han salido otros artistas, como los jóvenes quince añeros que hacen y bien los pregones de fiestas y con su simpatía alegran peñas y calles, Jaime, fino en la música y conocedor de sus partituras, detallista, ilusionado, soñador, enamorado de la piedra seca en cuyas rendijas y agujeros ve la diversidad de ecosistemas. Nuestros pueblos renacen si escuchan y ven a personas como las que he nombrado, incluido Nicanor, 90 años, que construye galerías que aprendió de su padre para cazar topos, sin utilizar venenos o Eladio, fotógrafo de este encuentro y los asistentes a la conferencia al claro de la luna que creímos en nuestro paisano.

