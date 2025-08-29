Cazadores de la zona de Tábara piden batidas al jabalí ante el incremento de daños en maizales

Vuelve la pesadilla de los daños de la fauna salvaje en los cultivos agrícolas. Agricultores y cazadores de pueblos de la comarca de Tábara reclaman el "urgente" control poblacional, especialmente del jabalí que empieza a causar estragos en el maíz.

Es la razón por la cual se han solicitado permisos para realizar batidas que aminoren los daños de los cochinos en los maizales, como está ocurriendo en Moreruela de Tábara. Sin embargo, para sorpresa de cazadores y agricultores, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora ha denegado hasta dos solicitudes con el argumento de que la cacería colectiva no es proporcional ni adecuada.

Daños desde una vista aérea y sobre el terreno en un maizal | CEDIDAS

"Los cazadores queremos hacer lo posible para evitar daños en los cultivos, pero la Junta no nos deja. Si tenemos que esperar a que empiece la temporada hábil de caza del jabalí, a finales de septiembre, puede ser demasiado tarde" advierten.

"Hay daños y hay mucho jabalí; especialmente desde los incendios se está viendo más abundancia, y también ciervos" apuntan agricultores de la zona de Tábara sobre el desplazamiento de la fauna huyendo de los terrenos quemados hacia zonas de aseguran comida y agua.

Frente a las batidas, la Junta autorizaría aguardos o esperas nocturnas para abatir jabalíes. "No es solución para el gran problema que hay. Es necesarios entrar con perros para mover a los jabalíes, sino se quedan al refugio de los maíces y no se mueven" advierten cazadores, temerosos de las denuncias por la responsabilidad en los daños agrícolas provocados por especies cinegéticas en zonas acotadas.

Cazadores piden batidas al jabalí por los daños que causa en los maizales

"Los jabalíes entran con las crías, tiran las mazorcas y destrozan corros grandes" precisa un agricultor sobre el comportamiento de estos animales silvestres en una zona donde prolifera el cultivo de maíz, gracias a la buena adaptación al terreno. Aseguran que la "invasión" de la fauna salvaje se ha acentuado con los incendios forestales, especialmente de Abejera y Puercas. "Los bichos se han movido y ahora tenemos auténticas manadas mientras la Junta hace caso omiso a los permisos para batidas".

Y aunque la gran preocupación son las poblaciones de jabalíes colonizado los maizales, donde tiene comida y frescor, también inquietan las "concentraciones exageradas" de ciervos.

Aseguran que la declaración de emergencia cinegética "ni se ha notado", con "cupos de control de ciervas ridículos para los rebaños que se mueven por el campo". "Como no controlen la Reserva nos comen en los pueblos, de hecho en Tábara están entrando ya tanto jabalíes como ciervos en las huertas de la gente y destrozando todo" apunta un agricultor.

