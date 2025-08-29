Carlos Baute muestra su solidaridad con los afectados por los incendios

Carlos Baute ha "internacionalizado" este viernes el dolor y las pérdidas que están provocando los incendios forestales de las últimas semanas en Zamora y en múltiples rincones de España. El cantante, muy unido a España, ha dejado constancia en sus redes sociales de la situación tan complicada por la que están pasando miles de personas como consecuencia del fuego.

En el post que ha publicado ha incidido en que no tiene palabras suficientes "para abarcar el dolor, la impotencia y la tristeza que sentimos al ver cómo tantas familias en España, perdiéndolo todo a causa de los incendios que siguen arrasando en sus campos, hogares, animales y sueños".

"Ojalá este dolor nos haga más humanos, más conscientes, y más comprometidos con cuidar lo que tenemos: nuestra tierra, nuestra gente, nuestro futuro", ha añadido Baute. "A quienes han perdido, les mando toda la fuerza del corazón. Y a quienes pueden hacer algo, que lo hagan con determinación, sin demora. Que nunca nos falte la esperanza... ni el amor por los demás", ha remarcado el cantante.