Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clausura del Programa Mixto en Cañizal

El proyecto ha centrado sus trabajos en la reforma de las piscinas municipales y su entorno

Los alumnos de Cañizal reciben los diplomas del Programa Mixto

Los alumnos de Cañizal reciben los diplomas del Programa Mixto / Cedida

Lucía García

En el día de hoy se entregan los diplomas a los alumnos que han participado en el Programa Mixto de Cañizal. Los trabajos realizados se han centrado en la reforma de las instalaciones de las piscinas municipales y su entorno. También han realizado diversas actuaciones menores en viales y edificios municipales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents