Clausura del Programa Mixto en Cañizal
El proyecto ha centrado sus trabajos en la reforma de las piscinas municipales y su entorno
Lucía García
En el día de hoy se entregan los diplomas a los alumnos que han participado en el Programa Mixto de Cañizal. Los trabajos realizados se han centrado en la reforma de las instalaciones de las piscinas municipales y su entorno. También han realizado diversas actuaciones menores en viales y edificios municipales.
