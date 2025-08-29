Campus rural, universitarios que ponen el foco en los pueblos de Zamora

Ocho universitarios en la comarca de Sayago y cinco en Tábara desarrollan varios proyectos de dinamización del medio rural, mejora de la gestión municipal de ayuntamientos, fomento del turismo, mejora de imagen corporativa.

Un total de 13 alumnos están trabajando para diferentes entidades en toda la provincia gracias al programa de Campus Rural desarrollado por el Miteco (Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España) en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las universidades españolas desde el mes de junio. Trece becas en la provincia, tutorizadas por Revista Vive Zamora, Almeida, Fermoselle, Duero Douro, Tábara y Muga de Sayago.

Una apuesta por el talento, la creatividad y la visión de futuro de universitarios para mejorar Zamora que se lleva a cabo desde hace cuatro años. Cinco entidades se han embarcado este verano en la concesión las becas y la respectiva firma de convenios con las universidades de León, Salamanca, Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos de Madrid y Granada con el único objetivo de tender puentes entre el mundo rural, el universitario y crear empleo a través de becas remuneradas.

Entidades públicas como la revista sin ánimo de lucro. Vive Zamora, el Ayuntamiento de Almeida de Sayago, el Ayuntamiento de Fermoselle, el Ayuntamiento de Muga de Sayago y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro) y el Ayuntamiento de Tábara son las entidades que ofertaron y desarrollan estas becas con la financiación del programa Campus rural.

La Revista Vive Zamora ha conseguido desarrollar en Bermillo de Sayago 1 beca para Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León (Rebeca Barriuso) tutorizada por su directora, Miriam E. García.

Alumnos del Campus Rural de Tábara con su tutora / Cedida

Por su parte, Víctor del Pozo y Laura Sánchez has estado tutorizados por el alcalde de Almeida, Miguel Alejo. Han realizado funciones de análisis de los servicios sociales del pueblo.

Como novedad, en esta edición del programa Campus Rural, el Ayuntamiento de Fermoselle, presidido por José Manuel Pilo, participa por primera vez como entidad que oferta y desarrolla estas becas del Miteco y ha conseguido 3 alumnas becadas: Irene Muñoz, que ha contado con la tutora Ana Belén López de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro); Melina González y Paula Cercadillo, tutorizadas por Marina González, responsable de la oficina de turismo y redes sociales del Ayuntamiento de Fermoselle.

Andrea Ortiz está trabajando en el proyecto de la Villa del Vino junto a Eduardo Cosme, técnico en turismo y desarrollo rural de la AECT Duero-Douro, en Fermoselle, en el punto de interpretación de las bodegas.

Tábara y Muga

El Ayuntamiento de Tábara también participa en Campus Rural gestionando el trabajo de 5 alumnos que han sido tutorizados por la concejala de Cultura, Francisca Gutiérrez. Los alumnos han sido Santiago Salazar, Lucía García, Iván Gutiérrez, Celia Casas y Sara García.

El Ayuntamiento de Muga de Sayago ha desarrollado una beca campus rural con la Universidad de León para un estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En resumen: 12 becas universitarias se desarrollan en la provincia Zamora; 5 universidades públicas han gestionado estas becas; 1 beca propia, por primera vez, gestionada únicamente por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro (AECT Duero-Douro).

Las becas Campus Rural están dotadas de 1000 euros brutos mensuales, con una duración entre 2 y 5 meses. El inicio de las mismas ha sido entre el 1 de junio y 1 de julio y su finalización entre el 31 de agosto y 31 de octubre.

Todos los estudiantes disponen de alojamiento gratuito o subvencionado por la entidad colaboradora del programa.