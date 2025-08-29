Buena evolución del incendio de Porto: se va asegurando el frente activo de San Ciprián a La Baña

Nunca mejor dicho. Soplan vientos favorables en la evolución del incendio de Porto, pero la experiencia a lo largo de todos los días, desde su inicio el 14 de agosto, imponen cautela. Precisamente porque el viento no deja de soplar por la tarde y eso complica la extinción del fuego, ya en nivel 1.

José Luis Gutiérrez, director técnico de extinción, ha informado desde el Puesto de Mando Avanzado situado en la Casa del Parque de Rabanillo. "En el único frente activo, una pequeña parte entre San Ciprián y La Baña, por la mañana se pudo trabajar muy bien contrafuegos, asegurando un ochenta por ciento".

Sin embargo quedan unos puntos calientes en la parte de abajo, donde no se ha podido hacer contrafuego "porque entró aire fuerte a mediodía, con rachas de unos 70 kilómetros por hora. Vamos a trabajar toda la noche en la contención esperando que mañana por la mañana (en referencia al sábado) haya una nueva ventana en la que podamos acabar de cerrar el contrafuego y acabar de rematar esa parte" ha precisado José Luis Gutiérrez.

José Luis Gutiérrez, director técnico de extinción / Araceli Saavedra

El resto del perímetro del incendio "ha estado tranquilo todo el día", con alguna pequeña mancha de humo, todas dentro de la zona quemada, que se han refrescado y se ha seguido trabajando en la trocha que une Ridbadelago con San Martín, despejándola para evitar reproducciones. Tambien se ha actuado en el valle de tejos para salvar alguno de los tejos milenarios que estaba amenazado.

"En general las condiciones son favor, pero todos los días estamos teniendo vientos muy fuertes por la tarde y eso frena el avance" ha apuntado el tecnico en el informe de las 19.00 sobre la evolución del incendio de Porto.

Respecto a la evolución del tiempo, no está previsto que llueva pero "en la sierra bastante humedad porque las nubes vienen bajas". La buena noticia es que mañana sábado habrá menos viento que hoy.