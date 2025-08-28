Sesnández honra a Ángel Ferrero Rodríguez, uno de sus hijos más ilustres

Sesnández de Tábara ha rendido un emotivo y merecido homenaje a uno de sus hijos más ilustres, don Ángel Ferrero Rodríguez, un sesnandino de pura sangre, que desde la más tierna infancia hubo de enfrentarse a las adversidades de la vida; un maestro, historiador y poeta que ha presumido con orgullo del pueblo que le vio nacer allí donde la vida le ha llevado.

La asociación "Sierra de Sesnández" fue la encargada de organizar, dentro de su semana cultural, un acto que congregó a numerosos familiares, vecinos, paisanos y amigos que allí se dieron cita para celebrar con cariño y gratitud la vida y obra de un hombre, bueno y culto, sencillo y abierto, que ha llevado siempre en el corazón a su tierra y es considerado un verdadero hijo predilecto.

Fue un homenaje cargado de emoción en el que los sesnandinos y sesnandinas no sólo recordaron al maestro y al poeta, sino también a un hombre de pueblo y del pueblo, buena gente él, muy arraigado a su tierra, del que todos sus paisanos reconocen "ha sabido combinar la erudición con la cercanía y el afecto: Ángel cumple con todos los requisitos de un buen sesnandino".

Ángel Ferrero Rodríguez nació un ya muy lejano día 26 de julio de 1931 en La Plazuela de Sesnández de Tábara, allá a la vera del Puerto de la Carmona en la Sierra de la Culebra, con lo cual, con apenas cinco años recién cumplidos se convertía en uno de los "Niños de la Guerra" con una infancia marcada por las vicisitudes de una contienda civil que durante tres años sembró la desolación, la miseria y la desesperanza por toda España.

Los Ferrero Rodríguez eran una familia de labradores y ganaderos humilde, sencilla y trabajadora que se dedicaron en cuerpo y alma a darle lo mejor a sus descendientes. El primer revés le llegaba con solo nueve años al quedarse huérfano de padre; el legado de la cultura y la tradición le llegó de la mano de su madre, la señora Baltasara Rodríguez, que un día antaño se fue a hacer las Américas y tras regresar de Cuba consiguió inculcar a su hijo la importancia de la educación.

Desde su más tierna infancia Ángel fue forjando una vida marcada por el esfuerzo, la vocación y la pasión por las letras y la enseñanza. Lo llevaron a estudiar a los Trinitarios y, tras una experiencia laboral en la presa de Aguilar de Campoo (Palencia), obtenía el título de Magisterio empezando la docencia como maestro por diferentes pueblos de España como Lozoya y Aldealalegua de Santa María (Segovia), Pinilla del Valle y Colmenar Viejo (Madrid) y El Bosque (Cádiz).

Ángel junto a su mujer, Pilar, con la placa conmemorativa que le regala su pueblo natal / Ch. S.

Cumplió su sueño de ser "Maestro", de vocación, de los buenos, dejando una profunda huella allá por donde pasó entre sus alumnos. Entre sus pasiones está la poesía y muchos son los que le conocen como "El poeta de la Sierra de la Culebra" pues entre sus valores, grandezas y destrezas "está la de saber plasmar en versos la esencia en estado puro de las personas y de su tierra con una sensibilidad única". Para las gentes de Sesnández hablar de don Ángel es hablar de admiración y respeto cosas que el Maestro se ha ganado con admirable manera de ser.

Para Sesnández de Tábara, don Ángel Ferrero González "es memoria, es poesía y es un ejemplo para niños, jóvenes y mayores" y su pueblo se lo ha agradecido con un abrazo colectivo de admiración y cariño, dejando muy claro que su legado permanecerá vivo en cada rincón de la Sierra de la Culebra y de la Sierra Sesnández y en el corazón de quienes han tenido la suerte de conocerle.

Ángel Ferrero González ha sido siempre una persona inquieta y al jubilarse, lejos de sentarse a descansar y ver pasar la vida, lo que hizo fue intensificar su labor de historiador y, en 2007, alumbraba la obra de investigación histórica "En un lugar de Zamora": su querido Sesnández.

Gracias a él sabemos que su pueblo comenzaba a escribir su historia el 6 de abril de 1471 mediante la escritura pública rubricada ante Sancho Saldaña (escribano del rey), ante el que comparecieron de una parte el Señor de Tábara (Pedro Pimentel Vigil de Quiñones) y de la otra las primeras veinte personas que se presentaban y se comprometían como voluntarios a poblar Sesnández a cambio de convertirse en vasallos del noble, asumiendo el pago de fuero perpetuo y de carneros, acuerdo que hubieron de cumplir durante más de cuatro siglos ante el Marquesado de Tábara.

Entre sus últimas publicaciones está "Vía Crucis de un Rebelde" donde el autor nos propone una meditación personal, escrita en verso, en la que salta de estación en estación con todas sus rebeldías acuestas; haciéndose las preguntas incómodas que muchos nos hemos hecho tantas veces: ¿Es que no encontró Dios otro modo de redimirnos que un sistema tan doloroso y cruento?

En unos tiempos donde las prisas y las envidias prevalecen sobre los valores personales, sociales y humanos, el maestro y poeta Ángel Ferrero Rodríguez ha logrado algo que sino imposible para muchos es más bien complicado, ser profeta en su tierra donde, muy querido por todos, gracias a una trayectoria humana, social y cultural que ha dado como fruto una huella imborrable en su pueblo natal de Sesnández de Tábara.

