San Juan obra el milagro: Samir con 156 vecinos alcanza los 1.123 durante las fiestas

Samir de los Caños, unos de los pueblos más acogedores y con más historia y aconteceres de “La Raya” de España y Portugal, le daba hoy una bofetada a mano abierta a la despoblación galopante que amenaza al medio rural, pasando en estos días de las fiestas patronales de San Juan Bautista de 156 vecinos a alrededor de 1.123 residentes, según las cuentas de los propios samireños.

El milagro, más que divino, tiene su lógica en el amor a los orígenes, pues Samir llegó a alcanzar los 610 habitantes en 1960 y muchos de ellos emigraron, primero, a principios del siglo XX a ultramar, Argentina, Venezuela y Cuba, y durante la posguerra al País Vasco, Cataluña y Asturias. Los que se fueron nunca perdieron el contacto con su tierra de origen y ahora regresan no sólo ellos sino las generaciones que le preceden desde hijos y nietos a bisnietos y tataranietos.

Muestra de ello fue en la tarde de ayer una marea humana integrada por niños, adolescentes, jóvenes y mayores que participó en multitudinario desfile de peñas que llenaba de colorido y diversión las calles gracias a las doce agrupaciones que integran a más de 400 peñistas: “El Potro” y “El Guincho” de niños y “El Pilón”, “La Guadaña”, “El Trillo”, “El Fuelle”, “El Yugo”, “El Carro”, “La Kaskamotxa”, “La Caldera”, “La Chola” y Rimas”.

La jornada de ayer contó además con la exquisita paellada popular organizada en la Plaza Mayor por la peña “Kaskamotxa”, para completar por la noche con la representación de una comedia por el grupo “La Tijera” y bailes con la disco móvil “La Timba”.

Ellos, los peñistas, según el alcalde Domingo Miguel Pérez, “son el alma, el corazón y la vida de nuestras fiestas, no solo participando en todos los actos programados, sino también en la organización junto al Ayuntamiento de Samir de los Caños y a la asociación cultural El Chariz, algo que les agradecemos tanto los vecinos como la Corporación Municipal”.

Samir de los Caños tiene como patrono a San Juan Bautista (24 de junio) pero antaño las duras labores y tareas agrícolas de la cosecha llevaron a trasladarla al 29 de agosto (San Juan Degollao). Ha sido hoy pues el día grande y uno de los actos principales fue la misa solemne y la procesión oficiadas por el párroco alistano Pablo Cisneros Cisneros en la iglesia parroquial de la campiña.

La charanga “Alistanga” animaba el baile vermut con sus dulzainas y tamboriles, incluido el concurso de pasodobles de la “Peña el Carro”. Tardeo con parque infantil para los niños y concurrida verbena popular nocturna con la orquesta “Horizón” y el DJ Rayo.

Desde el día 22 de agosto Samir de los Caños ha venido alternando las actividades de la Semana Cultural del “El Chariz” y las fiestas patronales. La asociación cultural “El Chariz” fundada en 1992 por Manolo Martín y Domingo Miguel (su actual presidente) integra a 432 socios y en la cena de hermandad congregó a 456 comensales. Exitosa fue la caminata samireña que con vistas al próximo año se convertirá en una marcha para apoyar alguna causa solidaria. Entre las novedades estuvo la primera batucada que corría a cargo de Nikki Drums.

Fin de fiestas

Mañana viernes, fin de fiestas con alborada amenizada por la charanga “Alistanga” con chocolatada para todos los asistentes. La santa misa estará dedicada a los difuntos. Por la tarde, a las 18 horas, gran prix organizado por la peña “La Guadaña” y a las 19.30 horas cita con los bailes regionales a cargo de la agrupación alistana de folclore “Manteos y Monteras”. Como broche de oro a los festejos última verbena popular con la actuación de la orquesta “Máxima Show” y el DJ alistano Segui.

Samir, cuna y tierra de emigrantes, es uno de los pueblos que más incrementa la población coincidiendo con la última semana de agosto en que celebra sus fiestas patronales. En la actualidad cuenta con 156 vecinos (89 varones y 67 mujeres) y hoy los propios contaron 1.123 con la presencia de los emigrantes y allegados, superando incluso la población estacional que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas fija en 900 residentes. Actualmente de los nacidos en Samir hay más viviendo fuera que en el pueblo: de ellos 64 hombres y mujeres allí nacidos, mayores de 18 años, residen en el extranjero.

Siempre fue Samir de los Caños uno de los pueblos más importantes de Aliste a nivel poblacional y muestra de ello es que entre 1899 y 1900 allí residían 564 habitantes, una auténtica barbaridad. En la primera década incrementó los residentes hasta los 579, iniciándose a partir de ahí un ligero descenso: 556 en 1920 y 524 en 1930, iniciando la remontada en los años treinta para situarse con 560 en 1940 y 588 en 1950 hasta batir su récord en 1960 con 610 vecinos.