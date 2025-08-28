Piden la declaración de zonas gravemente afectadas para los incendios de Castromil y Mahíde

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha solicitado la inclusión de los municipios afectados por los incendios forestales de Castromil y Mahíde en la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencia de Protección Civil.

Estas zonas se van a ampliar y, para ello, se sigue trabajando con las comunidades autónomas para recopilar información al respecto. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha aclarado que “esta circunstancia es habitual en estos casos”.

“Cuando algún municipio no es incluido por omisión en la primera declaración, se solicita la ampliación de modo que ninguna localidad afectada por la emergencia quede fuera”, ha continuado Blanco, quien ha garantizado que “el Gobierno de España no va a dejar a nadie atrás”. “Para ello, la Unidad de Protección Civil de esta Subdelegación del Gobierno ha solicitado la inclusión de los municipios afectados por los incendios de Castromil (IGR2) y Mahíde (IGR1)”, ha finalizado el subdelegado.

Con relación al acuerdo del Consejo de ministros de este pasado 26 de agosto de declaración de zonas afectadas, se señala que todos los acuerdos siempre especifican lo siguiente: “La denominación de los sucesos recogidos en el anexo se realiza remitiéndolos a los municipios donde han comenzado, sin perjuicio de que posteriormente hayan afectado a otro u otros municipios, lo que se tendrá que acreditar debidamente”. Así se recoge también expresamente en el apartado primero del Acuerdo.

Esto significa, detallan desde la Subdelegación, "que el anexo no limita el ámbito territorial de aplicación de las medidas únicamente a los municipios que se mencionan expresamente, sino que recoge una relación de los sucesos en función del municipio donde la Comunidad Autónoma o la Ciudad Autónoma comunicó, por primera vez, la situación operativa 1 o 2. A su vez, implica que todos los municipios que han sido afectados por los sucesos descritos en el Acuerdo del Consejo de Ministros están cubiertos por el mismo".