El incendio zamorano de Porto mejora, pese al humo y las reproducciones

El incendio forestal de Porto continúa su evolución positiva en la decimoquinta jornada de trabajos de extinción del que hoy en día es el fuego que más preocupa en la provincia de Zamora. La bajada de temperaturas y humedad relativa nocturna ha contribuido a esa evolución positiva junto a la bajada también unos grados de las temperaturas diurnas en la jornada del miércoles.

Pese a ello, este jueves por la mañana se ha detectado llama en una zona de montaña arriba de San Ciprián, alejada del casco urbano y ya en el límite con la provincia de León. En esa "pequeña reproducción" trabajan medios aéreos que intentan atajar ese foco de fuego, según ha informado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez.

En la zona La Baña, el humo abundante impide la visibilidad y se desconoce si hay reproducciones mientras que en el resto de focos por el momento no las hay.

"A lo largo del día de hoy, debido a las condiciones de viento que vamos a tener, se prevén posibles reproducciones de puntos calientes en las que actuaremos para que el incendio no avance en las líneas de contención que tenemos ahora mismo", ha resumido Rodríguez.

