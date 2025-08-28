Histórica procesión en honor de San Agustín en Toro

Toro ha escrito este 28 de agosto una nueva página en la historia de sus fiestas con la novedosa procesión en la que los toresanos han arropado a la imagen de San Agustín.

La iglesia de San Julián de los Caballeros fue el punto de partida de la histórica procesión, iniciativa que surgió a raíz de que, con motivo de la inauguración del Año Jubilar, la imagen procesionara en la capital zamorana.

Por este motivo, los párrocos propusieron la organización de una procesión para, de una forma solemne, honrar al titular de las fiestas.

La procesión también fue un homenaje al sacerdote fallecido en febrero, Javier Prieto, uno de los impulsores de la iniciativa, y sirvió para que los toresanos "no olviden lo que celebramos estos días, unas fiestas en honor de San Agustín", reconoció el párroco Pedro Faúndez.

Cuatro concejales de la Corporación Municipal fueron los encargados de portar la imagen del santo desde su salida del templo y en el primer tramo de la procesión, durante la que también cargaron a hombros a San Agustín los párrocos y devotos toresanos.

La Banda de Música La Lira acompasó el ritmo del desfile procesional, en el que también participaron la alcaldesa, Ángeles Medina, acompañada por varios concejales del equipo de Gobierno y de la oposición y los "maceros" del Ayuntamiento, aportando solemnidad a un acto histórico.

GALERÍA | Toro honra a San Agustín con una procesión y una misa / M. J. Cachazo

A lo largo del trayecto decenas de fieles devotos se sumaron a la comitiva y arroparon a San Agustín en su primer recorrido por las calles de Toro.

Tras el desfile, los toresanos se congregaron en la iglesia de San Julián de los Caballeros para cumplir con la tradición de asistir a la misa de fiesta.

En la homilía de la eucaristía, Faúndez incidió en que la fiesta de San Agustín "convoca al bullicio", pero también "a la memoria, a la identidad y al alma del pueblo" y precisó que los tres adjetivos que definen a la ciudad, "noble, antigua y leal" son "una llamada a la conciencia cívica".

En este punto, precisó que la palabra "noble" alude a "la vocación y a la riqueza moral de Toro", mientras que el vocablo "antigua" engloba su historia, que "no pesa como una carga" y que también forma parte de su presente. Sobre la palabra "leal" subrayó que se refiere a la fidelidad de la ciudad a sus raíces, a su gente y a "los valores que construyen el futuro".

Faúndez invitó a los toresanos a que durante los bulliciosos días de fiesta no olviden "el respeto por las calles que otros pisaron antes" o por los monumentos de Toro que "son silenciosos testigos de lo que fuimos y queremos seguir siendo".

Por otra parte, el párroco recordó que "Toro es un legado vivo que quiere ser protegido con amor, mantenido con justicia y transmitido con respeto" e instó a los toresanos a que conciban las fiestas no como una "evasión" sino como un "símbolo" y como un "espacio común".

Suscríbete para seguir leyendo