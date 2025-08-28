Una feria "Food Trucks" añade sabor a las fiestas de Toro
Los puestos instalados en El Espolón ofrecen a vecinos y visitantes una alternativa a las recetas típicas de la ciudad
"Adrián y Eva" animan un nuevo vermú musical de las fiestas durante el que el dúo interpretó un variado repertorio
Una feria "Food Trucks" amplía desde este jueves la variada oferta gastronómica de las ferias y fiestas de San Agustín en Toro.
El lugar elegido para la celebración de la feria es el Espolón, emblemático rincón de la ciudad en el que toresanos y visitantes podrán degustar desde hamburguesas con patatas fritas, tartas de queso o comida china.
Tres puestos de "Food Trucks" ofrecen la posibilidad de saborear sus recetas como una alternativa a las tradicionales de Toro.
Poco tiempo después de la inauguración de la feria, el dúo formado por "Adrián y Eva" animó con su música el tradicional vermú de las fiestas en una fecha tan señalada para los toresanos como el día de San Agustín.
En la Puerta del mercado, el dúo interpretó un variado repertorio de canciones de conocidos artistas y bandas de España, así como internacionales.
El público vibró al ritmo de la música durante la degustación del tradicional vermú de la festividad de San Agustín que, a pesar de ser una jornada laboral, los toresanos compartieron con familiares y amigos.
