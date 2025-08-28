El definitivo cierre del "colegio" de Muga: "Si don José levantara la cabeza..."

Muga, Sayago y hasta se puede decir que la provincia de Zamora parecen haber asumido el cierre del Instituto y la Residencia fundada por "don José" con inquietante resignación. El complejo educativo levantado hace casi medio siglo por el cura José Luis Gutiérrez con el empuje del pueblo de Muga, un proyecto señero en la Zamora rural, ha cerrado sus puertas sin perspectiva alguna de futuro.

"Será una pena si permitimos que esto termine en un nido de palomas". Erika Rodríguez, de origen brasileño, asentada en Muga hace 20 años y madre de dos hijas, una de las cuales estaba llamada a cursar este año el Bachillerato en el IES José Luis Gutiérrez de Muga, se rebela contra la idea del cierre definitivo. Y como ella, su marido, Amable Pascual, antiguo alumno e interno, quien no puede entender "cómo se ha podido llegar a esto. Si levantara la cabeza don José...".

Edificio primigenio de la Residencia de Muga / I. G.

No es otro que el "cura de Muga", aquel sacerdote visionario e inquieto que, con el apoyo del pueblo de Muga y personas generosas y comprometidas –Angelines Fontanillo, Francisco Casas o Antonio Castro–, levantaron la magnífica obra educativa donde se han formado miles de jóvenes de todo el país.

El también fallecido y recordado músico Miguel Manzano llegó a escribir en este periódico cómo "le oí decir a don José que vendió una parte de su herencia para poder ir pagando el costo de las primeras edificaciones". Un gesto que ha tenido réplica en generosas donaciones y el trabajo desinteresado de muchas personas para sostener el proyecto y ampliarlo a lo largo de los años.

Inviable

Así lo atestigua Ernesto Bizarro, cacereño establecido en Muga. Vino con 14 años a estudiar y llevaba 25 como educador en la Residencia. Allí conserva aún la habitación con sus cosas. "Me lo tendré que llevar todo, pero ni me atrevo a empezar" confiesa emocionado. Ernesto, como en general el pueblo de Muga, venían temiendo el cierre del complejo. Con la previsión de 40 alumnos este curso en el internado, la situación era inviable. Y sin internos dejaba de tener sentido el Instituto de Educación Secundaria, particular por la titularidad municipal. Y una cosa llevó a la otra.

Antiguos alumnos y padres junto a uno de los nuevos edificios de la Residencia de Muga / I. G.

El Ayuntamiento terminó por decidir el cierre definitivo del IES –este año había 55 matrículas–, sostenido anualmente con una subvención de la Junta, que en último curso fue de 700.589 euros. La realidad incontestable es que "el colegio y el internado" han pasado a la historia y la calle de José Luis Gutiérrez, donde se asienta el conjunto de edificios atestiguan la grandeza y envergadura del proyecto en el medio rural, hoy es un barrio fantasma, alimentado además por el abandono del Parador de Sayago.

"No hemos sabido darle una continuidad" objeta contundente Begoña Pascual, antigua alumna y hasta ahora activa colaboradora con los internos gracias a proyectos tan ilusionantes como la Escuela de Piedra Seca.

"Don José hubiera luchado a muerte, era su obra, su vida" lamenta Begoña, quien conoció el periodo esplendoroso del internado y el colegio. "En el curso 1999-2000 había aquí más de quinientos chicos y chicas" recuerda Araceli Garrote, hoy madre de una adolescente que pensaba entrar este curso en Muga y tendrá que ir a Bermillo.

Motor de desarrollo

"El pueblo estaba lleno de gente joven, las tiendas, los bares, hasta se hacía cola para que nos despacharan" evoca Amable Pascual. "Llegó a haber 60 casas en alquiler", abunda Ernesto Bizarro, quien temiendo el cierre se previno montando hace pocos años una pequeña ganadería de vacas.

"Nos hemos dejado la piel aquí, tanto que hubo meses que no cobrábamos porque no llegaba el dinero" se sincera el educador y miembro de la Asociación Cultural y Formativa de Muga, que gestionaba la Residencia no sin un ingente esfuerzo, especialmente estos últimos años, cuando la caída del alumnado se acentuó. Pero aún así, la asociación optó por mantener el espíritu comprometido con el alumnado y sus familias, muchas vulnerables.

IES de Muga de Sayago / I. G.

"Se podía haber intentado implantar un módulo de FP vinculado al medio rural". Agrónomo, forestal, agroalimentario... Estudios por los que luchó en su día la Asociación de Empresarios de Sayago, ahora muda con este cierre, al igual que instituciones, ayuntamientos, entidades, pares, madres, docentes, antiguos alumnos... Este periódico intentó ayer recabar la opinión de la alcaldesa de Muga. También optó por el silencio.

Inversiones

"Qué va a ser de todas esas instalaciones" se preguntan las personas que han accedido a colaborar en este reportaje. Dormitorios completamente equipados, cocina, campos de deporte, sala de juegos (el kiosko), biblioteca; y el Instituto con las aulas, salón de actos. "El Ayuntamiento ha invertido bastante dinero en mejorar las instalaciones" precisa Begoña Pascual, también concejala. Se cambiaron ventanas, se renovó el sistema de calefacción, se pintó.

"Desde 1957 todos los alcaldes tiraron adelante por este proyecto educativo con muchas dificultades". Hubo incluso estudiantes de otros países, a través del programa europeo Erasmus. Muga como una aldea global hoy inconcebible. "Se fue perdiendo la ilusión" lamenta el educador.

Placa de reconocimiento a tres impulsores del proyecto / I. G.

Viendo la deriva que tomaba la residencia, con las matrículas en picado, se han celebrado reuniones en el pueblo, ha habido donaciones de vecinos en un intento desesperado por evitar el cierre. "Nadie quería que pasara, pero tampoco hemos hecho lo suficiente ni se han tomado decisiones valientes en materia de gestión de personal" explican quienes conocen los entresijos de la situación.

"De nostalgia no se vive"

Cuentan que, desesperados ante el cierre del centro, se requirió el apoyo de un político zamorano que fue alumno. Contestó que "de la nostalgia no se vive". Tampoco sirvieron de mucho las campañas en las redes sociales promocionando el internado ni fraguaron las gestiones para acoger a menores inmigrantes no acompañados. La reacción de antiguos alumnos se ha limitado a mensajes de añoranzas.

"Esto era un valor para Muga y para todo Sayago. Un motor de desarrollo, bueno para los negocios. De aquí ha salido gente muy preparada; no deberíamos dejarlo morir" cuestiona Amable Pascual. "Una vez cerrado, es muy difícil recuperarlo y las instalaciones, a la ruina" advierte Ernesto Bizarro con la vista puesta en los cientos, miles de metros cuadrados sobre los que se eleva el complejo educativo, a un lado y otro de la calle."Nos hemos quedado de brazos cruzados" sentencia Erika Rodríguez. "Si don José despertara, se revolvería en su tumba".

