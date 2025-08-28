Quienes en su día se subieron a las tablas del escenario para representar sus primeras obras como infantes, repiten con los mismos nervios, pero la entereza propia de los adultos.

Décadas después, Jambrina recupera su esencia teatral incorporando a la representación infantil a aficionados de entre 19 y 70 años. Una tradición que se abandonó hace décadas y que este año ha regresado con motivo de la XXXVII Semana Cultural organizada por el Ayuntamiento y la asociación cultural La Calzada.

Compuesta por cinco sketches, lo absurdo de los guiones –unido al arte de los vecinos implicados– se convirtió en la garantía de una noche de risas. En su mayoría son mujeres y tan solo dos "valientes" se han incorporado a la repesca, pero todo se andará.

Arte y maña jambrinera / Cedida

La vitalidad es el pilar de una programación ideada para un municipio que multiplica su población censada (148) durante esta semana festiva. Novedades como el zumba o el monólogo de humo a cargo de Alberto Cabrillas se dan la mano con actividades ya asentadas como la ruta en bici.

Porque otra cosa no, pero en Jambrina todo el mundo colabora: "Sino sería imposible mantener tantas actividades".