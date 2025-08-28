Aprobado el proyecto del nuevo punto limpio en Bermillo de Sayago
La actuación autorizada hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta supondrá una inversión de 411.232 euros
E. V.
La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, el proyecto técnico y la construcción de un punto limpio de recogida selectiva en Bermillo de Sayago.
Con una inversión de 411.232 euros, esta actuación permitirá efectuar la recogida, clasificación y almacenaje de hasta 33 tipologías diferentes de residuos urbanos procedentes de las entidades locales que integran la Mancomunidad de Sayagua.
Entre los residuos que podrán recogerse figuran voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos, restos de poda, aceites domésticos, pilas y residuos peligrosos, entre otros.
El proyecto estará cofinanciado de los fondos Next Generation-EU al enmarcarse dentro del del Programa para la Mejora y Construcción de Puntos Limpios Fijos en Castilla y León. El plazo de ejecución será de nueve meses.
La Mancomunidad de Sayagua comprende un total de 22 municipios que engloban a una población de 7.100 habitantes: Alfaraz de Sayago, Almeida de Sayago, Argañín, Bermillo de Sayago, Carbellino, Fariza, Fermoselle, Fresno de Sayago, Gamones, Luelmo, Moral de Sayago, Moraleja de Sayago, Moralina, Muga de Sayago, Peñausende, Pereruela, Roelos de Sayago, Salce, Torregamones, Villadepera, Villar del Buey y Villardiegua de la Ribera.
