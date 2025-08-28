Alerta por un fuego en la dehesa de Malillos

Más de una quincena de medios y vecinos de cuatro localidades tratan de sofocar el foco declarado esta tarde en el término municipal de Malillos. El fuego se sitúa a una escasa distancia del casco urbano y enclavado en una zona de dehesa.

Fue una ganadera la que dio la voz de alarma movilizando al tiempo a los vecinos de Malillos, Sogo, Cernecina y Pereruela. "Están todos con un ataque de nervios", advierte tras denunciar que la zona está en muchos puntos impractcable por la maleza.

Inmediatamente numerosos vecinos se presentaban en la zona afectada con cubos y ramas para tratar de contener el avance de las llamas.

El viento del oeste dirige el fuego hacia la Cernecina, y Sobradillo de Palomares sin que suponga un peligro para las mismas. El foco sí se encuentra en cambio próximo al entorno natural denominado la Chimenea del Diablo que está rodeadp de árboles que podrían ser un gran combustible para la zona.

Declarado a las 17:05, se han incorporado medios aéreos a las tareas de extinción que, en estos momentos suman un total de cinco helicópteros, para hacer frente a un incendio cuya extensión ya advierte de varias lenguas activas.

El operativo de extinción se completa con tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, tres cuadrillas especializadas y tres agentes medioambientales.