Casi 850.000 euros para impulsar la sostenibilidad y limpieza del Lago de Sanabria y las Lagunas de Villafáfila

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno al impulso y mejora de la sostenibilidad del uso público en Espacios Protegidos Natura 2000, entre los que se incluye el Parque natural de Lago de Sanabria y las Lagunas de Villafáfila.

La autorización destina una inversión total de 5.209.568 euros destinada a la contratación relativa a la mejora de las infraestructuras de uso público de la red Natura 2000 en las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. En el caso de la provincia, las actuaciones contemplan una inversión de 843.628 euros en una veintena de municipios.

El proyecto seguirá los criterios de sostenibilidad, para el impulso de un turismo sostenible y de calidad y el desarrollo económico de las áreas rurales.

Entre las actuaciones, se contempla la mejora, sustitución y reparación de infraestructuras de uso público, que afectará a la señalización de límites, accesos y dotaciones para el uso público (centros de visitantes, aparcamientos, miradores, merenderos y puntos de interés), al mobiliario incluido las dotaciones, como barbacoas, mesas, bancos y refugios y a las sendas de uso público mediante mejora y reparación de pasarelas, puentes, vallas y elementos de accesibilidad.

Cristales espía recientemente instalados en un observatorio de las laguna de la Casa del Parque. / JOSE LUIS FERNANDEZ

El acuerdo incluye la limpieza de las áreas naturales protegidas como recogida periódica de basura y residuos depositados en contendores, así como la recogida ocasional de vertidos depositados en el entorno de las infraestructuras de uso público.

En materia de mejora del medio natural se efectuarán trabajos de poda, clareo y desbroce de vegetación en sendas y bordes de caminos, limpieza de pasos de agua y piedras, así como retirada de tierras a fin de garantizar el adecuado tránsito en aquellos senderos de uso público. Al tiempo, se mejorarán las Zonas de Uso Público mediante siega, riegos, abonados, siembra de césped, mantenimiento de sistemas de riego y plantaciones.

También se mejorarán las labores de vigilancia, información y control de accesos al espacio natural o a determinadas zonas.

Por último, se procederá a la sustitución de infraestructuras destruidas o deterioradas, adecuación de las existentes o ejecución de nuevas infraestructuras, como fuentes y ejecución de actuaciones (demolición, reparación, construcción) sobre elementos arquitectónicos tales como paredes de mampostería, cierres o portones de madera, y mobiliario de uso público (mesas de piedra, barbacoas, mesas o bancos de madera y áreas de juegos infantiles).

Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo y el Lago de Sanabria al fondo. / LOZ

Las actuaciones se llevarán a cabo en 9 municipios del Parque natural Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y de Porto que cuentan con una superficie aproximada de 32.302 hectáreas. Se tratan de: Galende, Cobreros, Porto, Trefacio, San Justo, Pías, San Ciprián, Puebla de Sanabria y Requejo.

A su vez, se incluyen 11 municipios pertenecientes a la Reserva Natural Lagunas de Vilafáfila, que ocupa una superficie de 32.682 hectáreas: Cañizo, Cerecinos de Campos, Manganeses de la Lampreana, Revellinos, San Agustín del Pozo, San Martín de Valderaduey, Tapioles, Villafáfila, Villalba de la Lampreana, Villárdiga y Villarrín de Campos.

Otros ámbitos de actuación

La aprobación contempla la intervención en estos Espacios Protegidos como el Parque Natural Sierra de Gredos en Ávila (afectará a un total de 28 municipios por una inversión de 1.020.527 euros), el Parque Natural Montaña Palentina, los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua y la Laguna de la Nava en Palencia con una inversión de 799.246 euros.

El ámbito territorial en Salamanca comprende 15 municipios del Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia con 668.799 euros, mientras que en Segovia beneficiará a 35 municipios ubicados en el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama con una inversión de 871.193 euros.

En el caso de Soria, el ámbito de actuación incluye un total de 13 Montes de Utilidad Pública ubicados en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, 3 municipios del Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, la Reserva Natural Sabinar de Calatañazor, el Monumento Natural la Fuentona y la Reserva Natural Acebal de Garagüeta.

Estas actuaciones junto con las que actualmente se encuentran en tramitación en el resto de las provincias de Castilla y León permitirán trabajar en la adecuación de las infraestructuras y equipamientos de uso público durante los tres próximos años con una inversión de más de 13 millones de euros, financiados con fondos Feder.