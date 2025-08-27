Tras los incendios. Medidas de contención frente al fuego
¿Qué son las barreras anticenizas que se quieren colocar en el Lago de Sanabria?
Estos sistemas bloquean el avance de las cenizas y partículas en suspensión, facilitando el manejo de los residuos generados por los incendios florestales
Existen numerosas actuaciones para evitar que el llamado "chapapote del monte" llegue a los entornos acuáticos. Algunos de ellos aprovechan materiales ya existentes como la saca de madera quemada para la elaboración de diques, si bien también se apuesta por soluciones innovadoras con las que tratar de asegurar la contaminación de los recursos hídricos y la afectación al ecosistema. Una de ellas son las barreras anticenizas.
Estos sistemas funcionan como filtros que bloquean el avance de las cenizas y partículas en suspensión, evitando su propagación a áreas sensibles.
Tal y como explican las empresas especializadas en la construcción de estas barreras, están hechas de materiales resistentes y filtrantes, capaces de retener contaminantes mientras permiten el flujo de aire o agua, lo que lo hace también apto para la protección de los suelos.
Además de capturar las cenizas antes de que entre en contacto con la masa de agua, estas barreras permiten capturar partículas contaminantes en suspensión que provoca daños respiratorios entre la fauna y problemas para realizar la fotosíntesis en el caso de las plantas. De esta manera se logra minimizar el impacto ambiental postincendio.
Por último, el uso de este sistema permite no solo capturar los residuos, sino que también facilita su eficaz gestión por ejemplo, como capa protectora para el sueloal actuar las cenizas frente a la erosión.
