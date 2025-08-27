Las pérdidas por el fuego en Sanabria superan los 10 millones de euros

Un empresario turístico, un residente desalojado en la zona y una ganadera han tenido este miércoles por la mañana la oportunidad de hablar con los Reyes de España para exponerles cuál es la situación en la zona como consecuencia del incendio de Porto. Una situación complicada no solo porque el fuego sigue acechando, también porque las pérdidas económicas se estiman en más de diez millones de euros.

Así lo ha destacado Víctor Coco, propietario de Villa Lucerna en Vigo de Sanabria. Ha incidido en que aunque todavía no hay una valoración oficial, "se superará esa cifra entre daños forestales, gaanderos y del sector turístico. Hemos pasado de una ocupación del 90% al 0".

Coco ha agradecido la visita de los Reyes porque "es una demostración de que la zona es segura. El entorno del Lago no se ha visto afectado y ahora no hay cortes de carreteras, por lo que la gente puede venir. Es seguro y necesitamos que vuelva el turismo". Espera que, de cara al mes de septiembre, se recuperen un 40% de las reservas.

El sector ganadero también es otro de los más afectados y así se lo ha hecho hecho saber a Sus Majestades Marta Fernández, ganadera de Ribadelago que lleva 20 años trabajando en una explotación junto con su marido: "Hemos intentado salvar todo lo que hemos podido. Hay mucha desesperación porque el pasto que tengo concedido en la sierra está abrasado. Por ello he pedido que me levanten el acotamiento y me permitan pastar en otra zona que no ha sufrido por el fuego y así el ganado puede comer".

Finalmente Pablo Galán, residente de San Martín de Castañeda y que estuvo una semana evacuado, lamenta que "está todo arrasado, es una pena porque estaba todo muy verde y muy bonito". Ha agradecido a los Reyes la visita y ha incidido en que el fuego "nos ha partido el verano, y a la gente que tiene negocios les ha afectado mucho".