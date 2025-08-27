Mueren miles de conejos en el incendio de una nave en Castrillo de la Guareña
Un trabajador de la explotación ha tenido que ser evacuado por inhalación de humo
Los Bomberos de Toro intervienen en la extinción del incendio
El incendio en una explotación de cunícola en Castrillo de la Guareña ha acabado con la vida de 5.700 conejos y 940 madres. Además, uno de los trabajadores de la granja tuvo que ser evacuado a Salamanca por inhalación de humo, aunque horas después pudo volver a casa.
El fuego se declaró sobre las 14.30 horas de este miércoles en una nave de las naves de cría conejos con las que cuenta un joven ganadero de Castrillo. Aunque el suceso está en investigación, al parecer los empleados escucharon una explosión e inmediatamente se desató el incendio en el recinto donde se crían los animales, provocando una gran humareda.
Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Toro para proceder a la extinción del fuego, teniendo que acceder protegidos por las mascarillas dada la gran cantidad de humo generada.
Al final el fuego se limitó a una de las cuatro naves, sin que los animales de los otros edificios se vieran afectados.
Se trata de una explotación montada por un joven ganadero del pueblo, que la ha ido ampliando, y cuenta con cuatro trabajadores.
