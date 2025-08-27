Muere el protagonista de la serie 'Matices' rodada en Fermoselle

Eusebio Poncela ha muerto este miércoles a los 79 años de edad. El actor, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrera en el cine con títulos tan populares como La ley del deseo, Matador y La herencia Valdemar.

Recientemente, Poncela protagonizó la serie 'Matices', rodada en la Hacienda Zorita de Fermoselle en el verano de 2024. Allí, en una bodega de los Arribes y rodeado de viñedos, el actor interpreta a un eminente psiquiatra, el doctor Marlow, quien reúne a seis pacientes para completar el revolucionario tratamiento de este reconocido, excepcional y carismático psiquiatra, convertido en una eminencia en su campo. Como recoge la sinopsis, el facultativo ha ganado la fama gracias a su famoso método que ha logrado un altísimo porcentaje de cura entre los pacientes más complejos y difíciles de reconducir.

"Es un campeón en psicoanálisis, una gran diva. Para hacerlo me tuve que empapar bastante de todos ellos, desde Freud hasta Lacan, y llega un momento en que su sabiduría en el terreno es de tal calibre que, de alguna manera, también se salen de sí mismos, se convierten en unas montañas gigantescas, maravillosas, únicas, pero muy aisladas. Con esa curiosidad que tuve por descubrir a todos estos divos del psicoanálisis, me resultó muy divertido componer al doctor Marlow. Empecé a teñirme el pelo de blanco, a hacerle como un poquito gallo en una pelea, me puse bien vestido...", contaba sobre su papel en esta entrevista que puedes leer aquí.

Maxi Iglesias, Juana Acosta, Hovik Keuchkerian, Enrique Arce, Mirian Giavanelli, Raúl Prieto, Fariba Sheikhan, Luis Tosar, Alfonso Bassave, Luisa Mayol y Elsa Pataky son los nombres de los actores y actrices que acompañaban a Eusebio Poncela en el talentoso elenco de esta ficción, disponible desde el pasado mes de junio en la plataforma de pago de series y películas SkyShowtime.

"Zamora nos lo ha dado todo"

"Necesitábamos rodar con este escenario, antes de la vendimia, cuando las viñas están tan verdes y bonitas. Los tiros de cámara con las vides desde lejos son maravillosos, la luz es sensacional. Sabíamos que había muchas complicaciones, pero Zamora nos lo ha dado todo y estamos felices", reconocía el año pasado a este periódico María García Castrillón, una de las productoras ejecutivas de esta nueva producción de Secuoya Studios y Stellarmedia en asociación con SkyShowtime.

Galería de imágenes del rodaje de 'Matices' en Fermoselle

Rodaje de la serie 'Matices' en Fermoselle / Ana Burrieza