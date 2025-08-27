El folclore y la comida popular protagonizan los festejos de Valer

Valer de Aliste iniciará hoy miércoles las fiestas patronales en honor a su patrona Santa Eulalia de Mérida con un amplio, variado e interesante programa de actividades para todos los gustos y edades que, durante cinco intensas jornadas, buscará la participación de vecinos, emigrantes, allegados y foráneos a través de la gastronomía, las verbenas, el folclore y los actos religiosos.

La organización corre a cargo de la Comisión de Fiestas y de la Asociación Cultural "El Valle" de la que forman parte la práctica totalidad de los hijos del pueblo, colaborando cada uno de ellos en la medida de sus posibilidades. La financiación corre a cargo de la barra del bar de las fiestas, la ayuda del Ayuntamiento de Gallegos del Río al que pertenece Valer y las aportaciones monetarias que desde siempre hacen por un lado los mozos y las mozas y por otra los casados y las casadas.

Es Valer tierra de fútbol y futbolistas: de allí son Isidro Sanabria Ferreras y Manu Arias en diferentes épocas jugadores del Zamora Club de Fútbol y de otros equipos como el Córdoba o el Salamanca. En Valer tiene sus raíces, de allí es su madre Tere y allí pasa sus veranos la jugadora del Real Madrid y de la Selección Española Adriana Folgado Blanco, cuyo padre es originario de Sesnández. La saga continúa: a las 17 horas campeonato de fútbol y juegos para los niños.

Gastronomía y actividades

La gastronomía será una de las grandes protagonistas con varias degustaciones, comidas y cenas. A las 19 horas concurso de tortillas y media hora después bailes en la Plaza Mayor. Se continuará con la fiesta de la cerveza con bingo y beer pong. A las 21 horas, cena con la degustación de hamburguesas de vacuno de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste aderezados con tomates alistanos y pan tradicional portugués.

Mañana jueves, a las 17 horas, habrá hinchables, espuma y sorpresa final para los más pequeños. Para las 19 horas está programada una muestra de bailes regionales a cargo del grupo de coros y danzas "Aires de Aliste" de Pobladura cuyo presidente Javier Silva Lorenzo desciende de Valer pueblo del que es su padre Nicolás. A las 21 horas cena popular a base de guisado de patatas con carne de "Ternera de Aliste" por cortesía del coto de caza "Santa Eulalia" que también patrocina la primera velada nocturna con la música del DJ Segui de Pobladura.

La jornada del viernes comenzará a las 15 horas en "Las Eras" con una comida popular a base de paella y carne guisada preparada por el cocinero de alistano Marcos Senández Fernández de "Los Castaños" de Trabazos. A las 19 horas tendrá lugar el desfile de disfraces por las calles del pueblo amenizado por la charanga "Manaíta". Coincidiendo con la media noche la Plaza Mayor acogerá la verbena popular amenizada por la orquesta "Amazonas" de Salamanca y el DJ Mar Villar de Sarracín. Siete horas ininterrumpidas de música y bailes hasta las 7 de la mañana.

Los jóvenes de la localidad se visten con los trajes de sus abuelas para la procesión. | CH. S.

El día grande de las fiestas coincidirá con el sábado que echará a andar con los pasacalles. A las 12.30 misa de acción de gracias y procesión en honor a la patrona Santa Eulalia de Mérida. Culminados los actos religiosos baile vermouth con convidada a limonada, licores, refrescos y dulces. Por la tarde, a las 17.30 horas en "Las Eras", tendrá lugar el "Gran Prix Valer 2025". A las 19 horas bailes tradicionales a cargo de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos.

El plato fuerte de las fiestas llegará a la una de la madrugada con una verbena popular que contará con la actuación de "La Fórmula", una de las mejores orquestas de España que llegará desde Vilagarcía de Arousa, en Galicia, con un espectacular montaje para hacer disfrutar a todos hasta altas horas de la madrugada. El DJ Edu de Trabazos seguirá con la marcha hasta las 7 de la mañana.

La Fórmula llevará a Valer de Aliste su gira "El Viaje Perfecto" con una logística de tres trailers y un macroautobús con un espectacular directo donde actuarán 18 artistas sobre el escenario (8 músicos, 7 cantantes y 3 bailarines y acróbatas) llegados desde siete países diferentes (España, Portugal, Venezuela, Brasil, Perú, Cuba y República Dominicana), liderados por Peke Moreira Arjones sobre un escenario de 30 metros de frente, por 11 de alto y 11 de fondo, con 120.000 vatios de sonido Meyer Milo, 145 cabezas móviles de iluminación, 25 máquinas de efectos especiales y más de 200 metros cuadrados de pantallas led.

Culminarán los festejos el domingo con la misa en memoria de los difuntos por la mañana y por la tarde con bailes tradicionales a cargo del grupo "Los Chirlos" con merienda popular ofrecida por el Ayuntamiento de Gallegos del Río.

Suscríbete para seguir leyendo